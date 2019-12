Řidiče s mobilem v ruce už odhalí i automatický kamerový systém

Rovnou vás předem uklidníme, že nepíšeme o prostředí České republiky a dokonce ani Evropy. Není ovšem vyloučeno, že by se technologie i s potřebnou legislativou objevila také u nás. Zatímco pražští politici s odkazem na nepřijatelné praktiky v Číně nedávno odmítli zavedení kamer s rozpoznáváním obličejů v našem hlavním městě, v Austrálii spustili lokální testování systému, který umí odhalit řidiče držící telefon při řízení. Novinka běží ve státě Nový Jižní Wales. Tamní policisté si od faktu, že kamery odhalí řidiče s mobilem, slibují snížení počtu nehod až o stovky. Nepozornost řidičů je totiž nejčastějším důvodem tragických střetů. A mobily v tom hrají velkou roli.

„Řídit s mobilním telefonem je jako řídit opilý. Je to hloupost, je to nebezpečné a někoho to zabije,“ řekl během prezentace kamerového systému tamní ministr dopravy Andrew Constance. Kamery údajně nemají problém viníky odhalit za jakéhokoli počasí a také v noci. Podezřelé snímky interiérů vozidel za předním sklem systém předává úředníkům ke kontrole. Automatický provoz se pochopitelně může mýlit a proto je do něj zařazen lidský faktor, který výsledky potvrzuje. Do roku 2023 by prý měly být kamery schopné pořídit a vyhodnotit 135 milionů obrázků ročně.

Jestli máte pocit, že jde o zbytečné plýtvání peněz a na podobné věci by dál stačili policisté, možná vás přesvědčí dosavadní statistika. Když dříve v okolí Sydney novinku půl roku testovali, zaznamenal 100 000 provinilců. To by lidští policisté neměli šanci pokrýt, kamery odhalí řidiče s mobilem mnohem rychleji a efektivněji. Jde o trojnásobek v porovnání s rozdanými pokutami v celé ČR za rok. Náklady na provoz jsou také ospravedlněné tím, že nejde primárně o vybírání pokut.

Hlavním cílem je snížit počet řidičů, kteří během řízení manipulují s telefonem. A tedy i snížení počtu nehod kvůli jejich riskantnímu chování. Do roku 2021 prý až o třicet procent. V prvních třech měsících budou provinilci dostávat dopisy s upozorněním. Poté už dojde na mastné pokuty. V přepočtu cca 5000 Kč za řízení s telefonem na běžné silnici a 7000 Kč za stejný prohřešek v zónách kolem škol.

Uvítali byste stejný systém i u nás?

Zdroj: Guardian