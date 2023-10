Google Kalendář míří na hodinky s Wear OS 3 a 4

Zobrazuje události i jejich podrobnosti

Nechybí možnost přidání Kalendáře do dlaždic či komplikací

Na konci minulého týdne se na hodinkách s Wear OS objevila aplikace Gmail, kterou Google sliboval už několik měsíců zpět. Společně s ní se však měla na nositelné zařízení s tímto systémem dostat také aplikace Kalendář Google, a to se právě teď děje.

Aplikace Kalendář Google je nyní dostupná na hodinkách s Wear OS 3 a 4, takže pokud máte Pixel Watch, Galaxy Watch4 a novější nebo třeba TicWatch Pro 5, můžete začít stahovat. Aplikace umí zobrazit vaše události, ty si můžete stejně jako na telefonu rozklepnout a zobrazit podrobnosti jako je poloha či poznámky. Tyto údaje bohužel nelze nijak upravovat, což by bylo ale stejně poměrně nepohodlné, stejně tak ale nelze události vytvářet. To je trochu škoda, rychlé nadiktování by se totiž v mnoha situacích mohlo hodit.

V dolní části displeje můžete událost otevřít také v telefonu nebo jí odstranit. Potěší také možnost vytvoření dlaždice, která zobrazí buď další událost, nebo úkol. Mimo to si lze přímo do ciferníku nastavit komplikaci s další událostí.

Využijete Kalendář Google na hodinkách s Wear OS?

