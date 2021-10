Google Meet a Kalendář dostávají skvělou funkci ke schůzkám

“Prosimtě, co jsme to chtěli probrat?” “Tady to mám někde poznačené. Hned ti to někam pošlu.” “Dobře. A zrovna by se hodilo ten dnešek někam zapsat.” Taky při vašich poradách nebo jiných konverzacích přes Google Meet zažíváte obdobné situace? Zápisy nebo sdílení myšlenek či podkladů při online konferenci můžete řešit mnoha způsoby. Když zůstaneme u Google aplikací, tak například sdílením dokumentů z Disku (Dokumentů) nebo zapisováním do popisu události. A meetingy teď v kombinaci se službou Google Kalendář dostávají navíc jednu další velmi šikovnou funkci – živé poznámky.

Z Kalendáře k vytvořené Meet schůzce bude nově možné vytvořit připojenou poznámku, do které mohou nahlížet a zasahovat všichni účastníci. Tedy podobně jako při editaci dokumentu na Disku, v tomto případě bude ale text obsahovat také informace o konkrétní schůzce. Primární výhodou je ale to, že účastník nemusí pracně překlikávat mezi více nástroji a poznámky jsou navíc u událostí lehce zpětně dohledatelné. Právo pro vytváření poznámky bude mít autor události, případně uživatelé s právem pro její úpravu. Plošné zavádění nové funkce odstartuje 19. října a týká se zatím jen počítačů.

Jak často řešíte na meetingu tento problém?

Zdroj: Google