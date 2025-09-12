TOPlist

Chcete si vylepšit zvuk TV? Tenhle JVC soundbar umí Dolby Atmos, má výkon 240 W a je v super akci

  • Soundbar JVC TH-E534B s vestavěným subwooferem je nyní na Alza.cz dostupný za 3998 Kč
  • 2.1kanálový systém má celkový výkon 240 W a podporuje Dolby Atmos
  • Připojení je možné skrz HDMI eARC/CEC a Bluetooth 5.3

Jakub Kárník
Jakub Kárník
12.9.2025 06:00
jvc soundbar

Hledáte způsob, jak výrazně vylepšit zvukový zážitek u vašeho televizoru? JVC TH-E534B, 2.1kanálový soundbar s vestavěným subwooferem, je nyní k dispozici za super cenu. Na Alza.cz ho pořídíte za 3998 Kč s použitím slevového kódu ALZADNY20. To představuje slevu téměř 47 % oproti původní ceně 7490 Kč z října 2024. Pojďme se podívat, co všechno tento soundbar nabízí a proč by mohl být skvělou volbou pro vaše domácí kino.

Výkonný zvuk pro dokonalý filmový zážitek

JVC TH-E534B osloví celkovým výkonem 240 W v 2.1kanálovém provedení. To znamená, že disponuje dvěma hlavními reproduktory a vestavěným subwooferem, který se postará o hluboké a čisté basy. Díky frekvenčnímu rozsahu 60 Hz až 20 kHz zvládne reprodukovat jak hluboké tóny, tak i jemné výšky, což oceníte zejména při sledování akčních filmů nebo poslechu hudby.

JVC TH-E534B

Jednou z hlavních předností tohoto modelu je podpora technologie Dolby Atmos, která vytváří trojrozměrný zvukový zážitek, kdy zvuky přicházejí ze všech směrů, včetně prostoru nad vámi. To významně přispívá k pocitu ponoření do děje filmů a seriálů. Kromě Dolby Atmos podporuje soundbar také standardy Dolby Digital, Dolby Digital Plus a Dolby TrueHD.

Všestranné možnosti připojení

JVC TH-E534B nabízí širokou škálu připojení, která uspokojí i náročnější uživatele. Hlavní předností je HDMI vstup s podporou eARC (enhanced Audio Return Channel), který zajišťuje vysoce kvalitní přenos zvuku z televizoru do soundbaru prostřednictvím jediného HDMI kabelu. Funkce HDMI CEC pak umožňuje automatické zapnutí a vypnutí soundbaru spolu s televizorem a jeho ovládání pomocí televizního dálkového ovladače.

Pro jiná zařízení jsou k dispozici i další možnosti připojení:

  • Optický digitální vstup
  • Koaxiální digitální vstup
  • AUX vstup pro analogové připojení
  • USB vstup pro přehrávání z externích úložišť (až 32 GB)

Nechybí ani bezdrátové připojení přes Bluetooth 5.3 s podporou profilů A2DP a AVRCP, které umožňuje snadné streamování hudby z chytrého telefonu, tabletu nebo notebooku bez nutnosti kabelu.

Praktické funkce a snadné používání

JVC TH-E534B je navržen tak, aby jeho používání bylo co nejjednodušší. Součástí balení je dálkový ovladač, pomocí kterého můžete snadno přepínat mezi různými režimy ekvalizéru přizpůsobenými různým typům obsahu. K dispozici jsou přednastavené zvukové profily optimalizované pro filmy, hudbu, zprávy nebo 3D zvuk.

Jednou z praktických funkcí je možnost montáže na stěnu pomocí držáku, který je součástí balení. Soundbar má šířku 94,4 cm, hloubku 11 cm a výšku pouhých 6,5 cm, takže nebude zabírat příliš mnoho místa pod televizorem či na stěně.

Zvláštní zmínku si zaslouží také prodloužená záruka 42 měsíců v rámci JVC Premium Service Pack, což je nadstandardní doba.

Vývoj ceny a aktuální nabídka

Cena soundbaru JVC TH-E534B prošla zajímavým vývojem. Při uvedení na trh v říjnu 2024 byla jeho prodejní cena 7490 Kč. Postupně se cena ustálila kolem 5000 Kč a nyní je v rámci aktuální akce na Alza.cz dostupný za pouhých 3998 Kč s použitím slevového kódu ALZADNY20.

ObdobíCenaSleva
Říjen 20247490 Kč
Leden-Srpen 2025cca 5000 Kč33 %
Září 2025 (aktuálně)3998 Kč (s kódem ALZADNY20)47 %

Za cenu pod 4000 Kč tak získáte výkonný 2.1kanálový soundbar s podporou Dolby Atmos, což představuje velmi dobrý poměr cena/výkon ve srovnání s podobnými modely na trhu.

Co říkají uživatelé?

Recenze uživatelů na JVC TH-E534B jsou převážně pozitivní, přičemž zákazníci oceňují zejména dobrý poměr ceny a výkonu. Roman z Prahy ve své recenzi vyzdvihuje: „Kvalita zvuku výrazně zvyšuje kvalitu zvuku u TV Philips v relaci 15.000 Kč. Oceňuji nastavitelné basy a výšky a poměr cena výkon při koupi se slevou za 3.999 Kč.“

Jiří z Prahy zase chválí „bezproblémové zapojení, dobrý zvuk i bez vnějšího subwooferu a kompatibilitu s TV – zapne se a vypne spolu s TV, hlasitost se dá ovládat přes TV ovladač.“ Jako nevýhodu zmiňuje absenci možnosti nastavit si vlastní uživatelské zvukové schéma.

Luboš z Karlových Varů svou recenzi shrnuje jednoduše: „Čekal jsem míň a ono víc. Za tu cenu ok.“ – což dobře vystihuje celkovou spokojenost zákazníků s tímto modelem, zejména s ohledem na aktuální sníženou cenu.

Závěrečné shrnutí

JVC TH-E534B představuje výbornou volbu pro ty, kteří hledají kvalitní zvukový systém za přijatelnou cenu. S aktuální cenou 3998 Kč na Alza.cz (s kódem ALZADNY20) nabízí vynikající poměr cena/výkon, zejména s ohledem na celkový výkon 240 W, vestavěný subwoofer a podporu technologie Dolby Atmos.

