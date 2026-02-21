Zapomeňte na televizi! Tenhle 4K projektor s Google TV promítne až 180" obraz, teď je v akci Hlavní stránka Zprávičky JMGO N1S Infinity 4K je laserový projektor s 4K UHD rozlišením, jasem 2600 ANSI lumenů a systémem Google TV S kódem ALZADNY20 stojí 31 992 Kč místo 39 990 Kč (sleva 7 998 Kč) Díky triple laser technologii a integrovanému Netflixu jde o kompletní řešení domácího kina bez externích zařízení Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 21.2.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Kvalitní 4K projektory s laserovým zdrojem světla a integrovaným smart systémem obvykle startují vysoko nad 40 tisíc. JMGO N1S Infinity 4K ale aktuálně pořídíte za 31 992 Kč se slevovým kódem ALZADNY20, což je o téměř 8 tisíc méně než běžná cena. Pokud si chcete ověřit aktuální dostupnost (u podobných akcí se to rychle mění), najdete vše přímo v detailu produktu na Alze. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete domácí kino s velkým obrazem až 180″ a nechcete řešit externí streamovací zařízení.⚠️ Zvažte, pokud potřebujete 120 Hz pro kompetitivní hraní nebo máte extrémně prosvětlenou místnost.💡 Za 31 992 Kč dostanete 4K laser s Google TV, Netflixem a kvalitním zvukem – to je v této kategorii nadstandard. ZOBRAZIT CENU NA ALZE Proč je tenhle projektor zajímavý Tenhle projektor od JMGO cílí na ty, kteří chtějí skutečné domácí kino bez kompromisů a složitého zapojování. Stačí ho položit na stůl nebo polici, zapnout a během chvilky můžete promítat obraz až do úhlopříčky 180″ (457 cm). Díky triple RGB laser technologii nabízí živé barvy s pokrytím 110 % barevného prostoru a přesností ΔE<1, což v praxi znamená věrné podání barev bez vybledlých tónů. Obraz, který funguje i ve dne Rozlišení 3840 × 2160 pixelů (4K UHD) v kombinaci s jasem 2600 ANSI lumenů znamená, že obraz zůstává čitelný i za denního světla bez nutnosti úplného zatemnění. Samozřejmě – čím tmavší místnost, tím lepší zážitek – ale pro běžné odpolední sledování to stačí. Projektor podporuje HDR10, takže kompatibilní obsah zobrazí s vyšším kontrastem a širším dynamickým rozsahem. Kontrastní poměr 1600:1 není na úrovni prémiových OLED televizí, ale pro projektor v této cenové kategorii je to solidní hodnota. Černá vypadá jako černá, ne jako tmavě šedá, což oceníte hlavně u nočních scén a sci-fi filmů. Technologie MEMC s odezvou 16 ms pak zajišťuje plynulé zobrazení rychlých pohybů – sportovní přenosy i akční scény zvládne bez rozmazání. KOUPIT PROJEKTOR V AKCI Google TV s Netflixem rovnou v projektoru Tohle je jedna z hlavních předností JMGO N1S Infinity 4K. Integrovaný systém Google TV nabízí přístup k více než 10 000 aplikacím včetně Netflix, Disney+, YouTube, HBO Max nebo Spotify. Netflix je navíc předinstalovaný přímo v projektoru – nemusíte řešit žádné hacky ani externí zařízení. Funguje i Chromecast pro přenos obsahu z telefonu a hlasové ovládání přes Hey Google. Projektor umožňuje vytvářet samostatné uživatelské profily pro členy rodiny, takže každý má vlastní doporučení a historii sledování. Když zrovna nepromítáte, můžete zapnout Ambient mód s uměleckými díly nebo krajinami – zeď tak nikdy nezůstane prázdná. Praktická stránka: nastavení, zvuk, konektivita JMGO vsadilo na integrovaný gimbal a chytré senzory, které se postarají o automatické ostření, vyrovnání obrazu a přizpůsobení projekční ploše. V praxi to znamená, že projektor sám rozpozná hranice stěny a upraví geometrii – nemusíte ručně ladit lichoběžníkovou korekci. Projekční vzdálenost je od 0,8 do 4,5 metru, takže si poradí i s menšími místnostmi. Překvapivě dobře vyřešený je i zvuk. Dva 10W reproduktory s Dolby Audio a DTS zvládnou basy od 45 Hz, což pro běžné filmové večery stačí bez externího soundbaru. Samozřejmě – pro plnohodnotný kinosál se soundbar vyplatí, ale základní vybavení je nadstandardní. Na zadní straně najdete HDMI 2.1 pro konzole nebo notebook, USB 2.0, Bluetooth 5.1 pro bezdrátová sluchátka a Wi-Fi 6 pro stabilní streaming. Hlučnost 26 dB je na úrovni tichého šepotu, takže projektor neruší při sledování. Hmotnost 4,5 kg a kompaktní rozměry (24,3 × 21 × 23,8 cm) umožňují snadné přenášení mezi místnostmi nebo na chatu. Co říkají uživatelé Na Alze zatím tento konkrétní model nemá uživatelské recenze, ale prodalo se už přes 20 kusů. Značka JMGO má mezi projektory dobrou pověst právě díky kombinaci 4K rozlišení, laserového zdroje a integrovaného smart systému. Uživatelé jiných modelů JMGO nejčastěji chválí jednoduchost nastavení, kvalitu barev a to, že projektor funguje jako samostatné zařízení bez nutnosti připojovat další krabičky. PODÍVAT SE NA DETAIL PRODUKTU Kde se objevují výhrady? Obnovovací frekvence 60 Hz limituje využití pro kompetitivní hraní na konzolích nebo PC. Pro filmové večery a běžné hraní to není problém, ale pokud hrajete rychlé FPS hry, budete chtít monitor nebo televizi se 120 Hz. Někteří uživatelé také zmiňují, že v extrémně prosvětlených místnostech s velkými okny je přece jen potřeba alespoň částečné zatemnění. Zajímavostí je podpora Blu-ray 3D – s kompatibilními brýlemi si můžete pustit prostorové filmy přímo doma. Projektor je také vybaven technologií bez škodlivého modrého světla v rozsahu 400–450 nm, což ocení hlavně rodiče s dětmi při delším sledování. Pokud vás konkrétně tento model nezaujal, ale projektor ve slevě hledáte, můžete si projít i aktuální Alza Dny, kde se pravidelně objevují další zlevněné projektory a příslušenství. Verdikt: pro koho se to vyplatí Pokud chcete domácí kino s obrazem až 180″, integrovaným Netflixem a kvalitním zvukem bez nutnosti externích zařízení, tahle sleva je rozhodně zajímavá. Pokud chcete domácí kino s obrazem až 180″, integrovaným Netflixem a kvalitním zvukem bez nutnosti externích zařízení, tahle sleva je rozhodně zajímavá. Za 31 992 Kč dostanete 4K laserový projektor, který si sám zaostří, přizpůsobí obraz a nabídne kompletní smart systém. Naopak pokud potřebujete 120 Hz pro kompetitivní hraní nebo plánujete promítat v místnosti s velkými okny bez možnosti zatemnění, budete muset hledat jinde – ale připravte se na výrazně vyšší cenovku. Hledáte jiný projektor nebo příslušenství? Nedávno jsme psali o těchto akcích 👇 Dopřejte si obraz jako v kině. Projektor Hisense C2 se 4K rozlišením umí až 300″ obraz, teď citelně zlevnil VYUŽÍT SLEVU S KÓDEM ALZADNY20 Máte doma projektor, nebo zatím zůstáváte u televize? Co by vás přesvědčilo k přechodu? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza projektor Sleva 