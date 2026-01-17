Alza opět zlevnila sluchátka JLAB o polovinu. Mají ANC, až 70h výdrž a skládací konstrukci Hlavní stránka Zprávičky Sluchátka JLAB JBuds Lux ANC jsou na Alze opět k dispozici za poloviční cenu 1 050 Kč Nabízejí aktivní potlačení hluku až 35 dB, 40mm měniče a výdrž až 70 hodin na baterii Uživatelé chválí kvalitu zvuku a ANC, upozorňují však na skřípání skládacího mechanismu Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 17.1.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Pokud jste v minulosti nestihli výhodnou akci na oblíbená sluchátka JLAB JBuds Lux ANC, máte nyní další příležitost. Na Alze se opět prodávají s 50% slevou za 1 050 Kč místo původních 2 099 Kč (s kódem VYPRODEJ50, který se uplatní automaticky). Žádný jiný český prodejce aktuálně nenabízí tato sluchátka za podobnou cenu. Solidní výbava za příznivou cenu JLAB JBuds Lux ANC patří do kategorie náhlavních sluchátek s aktivním potlačením okolního hluku. Hybridní ANC využívá kombinaci vnějších a vnitřních mikrofonů a dokáže eliminovat rušivé zvuky až o 35 dB. Pro situace, kdy potřebujete slyšet okolí, poslouží režim Be Aware, který naopak zvuky propouští. O zvuk se starají 40mm měniče s frekvenčním rozsahem 20 Hz až 20 kHz. Sluchátka podporují technologii Lab Spatial Audio pro prostorový zvuk, kterou lze aktivovat prostřednictvím bezplatné aktualizace firmwaru v aplikaci JLab. K dispozici je také trojice zvukových profilů – JLab Signature, Balance a Bass Boost. Výdrž a konektivita Baterie s kapacitou 600 mAh vydrží podle výrobce až 70 hodin přehrávání bez ANC, případně 40 hodin se zapnutým potlačením hluku. Praktická je funkce rychlonabíjení – pouhých 10 minut na kabelu dodá energii na 7,5 hodiny poslechu. Plné nabití přes USB-C trvá přibližně 2,5 hodiny. KOUPIT SLUCHÁTKA JLAB V AKCI Sluchátka se připojují přes Bluetooth 5.3 a podporují funkci Multipoint, takže je lze spárovat se dvěma zařízeními současně. Majitelé telefonů s Androidem ocení podporu Google Fast Pair pro rychlé párování. Chybí 3,5mm jack, ale sluchátka umí přehrávat zvuk i drátově přes přiložený USB-C kabel. Konstrukce a pohodlí JLAB JBuds Lux ANC váží 235 gramů a mají skládací konstrukci s otočnými náušníky, což usnadňuje přepravu. Náušníky jsou polstrované pěnou Cloud Foam pokrytou umělou kůží. Hlavový most je nastavitelný a ergonomicky tvarovaný. Veškeré ovládání se nachází přímo na náušnících a lze jej přizpůsobit v aplikaci JLab. Ta slouží také k nastavení ekvalizéru, přepínání režimů ANC a aktualizaci firmwaru. Co říkají uživatelé Na Alze mají sluchátka hodnocení 4,6 z 5 hvězd a 94 % zákazníků je doporučuje. Recenzenti chválí především kvalitu zvuku, která je na danou cenu nadprůměrná, a účinnost ANC. Pozitivně hodnotí také dlouhou výdrž baterie a možnost přizpůsobení v aplikaci. Opakovaně zmiňovanou nevýhodou je skřípání skládacího mechanismu při pohybu hlavy, které může být rušivé zejména při zapnutém ANC. Někteří uživatelé také upozorňují na plastový dojem konstrukce, což ale při ceně pod tisícovku není překvapivé. Chybí také transportní pouzdro. Pro koho jsou vhodná JLAB JBuds Lux ANC se hodí především pro každodenní poslech hudby, podcastů a sledování videí. Díky ANC a dlouhé výdrži jsou ideální pro cestování vlakem nebo MHD. Ocení je také ti, kdo potřebují sluchátka na videohovory – mikrofony s potlačením šumu zajistí srozumitelný přenos hlasu. CHCI SLUCHÁTKA JLAB V AKCI Kvůli skřípání konstrukce nejsou nejvhodnější volbou pro sportovní aktivity nebo situace, kdy se hodně pohybujete. Pro audiofily s vysokými nároky na zvuk existují lepší alternativy, ale za cenu kolem tisícovky těžko najdete sluchátka s podobnou výbavou. Zaujala vás tato akce na sluchátka JLAB? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza ANC Bezdrátová sluchátka česko Sleva sluchátka Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024