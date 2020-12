Kompletní kolekce James Bond nyní míří na HBO GO

11Jedna z nejlepších ság všech dob, James Bond nyní míří na HBO GO. Nyní je tam tedy celkem 26 filmů, přičemž je možné shlédnout všechny od toho nejstaršího z roku 1962 až po aktuální Spectre z roku 2015.

Poznámka redakce O tipech na zajímavé Netflix či HBO GO seriály vám píšeme z toho důvodu, že je stále populárnější sledovat je na telefonech a tabletech. Sami si občas pustíme nějaký ten seriál v posteli, či v autě. Napadlo nás proto, že bychom se mohli s našimi tipy dělit s vámi. Aplikace obou dvou platforem jsou k dispozici na Google Play.

James Bond míří na HBO GO

Dle našeho názoru stojí za shlédnutí jak filmy s ikonickým Seanem Connerym, tak i ty nejnovější s Danielem Craigem. Tedy, až na výjimky. Snímek Nikdy neříkej nikdy z roku 1983 je trochu slabší, přesto se ale nedá říct, že jde o špatný film. Ani Georgi Lazenbymu se Ve Službách Jejího Veličenstva nepodařilo příliš prosadit a proto jej v další bondovce vystřídal opět Connery. Za nás osobně jsou kromě ikonického Goldfingeru nejlepší Casino Royale a Skyfall, který měl mimochodem parádní soundtrack.

Ať už jste favority jakékoliv bondovky, nebo jste dokonce některé neviděli, rozhodně stojí za to. Před námi je víkend a tak je ideální příležitost vše napravit a minimálně na povedenější snímky s Craigem se podívat. HBO GO zatím nesdělilo, zda jsou ve filmotéce bondovky napořád, nebo jen po omezenou dobu. No, a pokud jste všechny viděli, nezbývá než čekat na Není čas zemřít, který ma vyjít po odložení v roce 2021.

Jakého Jamese Bonda máte nejraději?