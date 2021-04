Na YouTube si lze konečně snadno změnit název kanálu. Jak na to?

Na YouTube si můžete konečně změnit velice snadno název kanálu a to bez toho, aniž byste jakkoliv museli upravovat svůj Google účet. Dodnes to bylo možné pouze tak, že jste si museli změnit název Google účtu i profilovou fotku. To je ale minulost.

Na YouTube si lze změnit název kanálu

Nyní můžete v YouTube Studio změnit pouze název kanálu a to bez toho, aniž byste museli lézt do nastavení svého Gmail, potažmo Google účtu. Tento krok rozhodně kvitujeme a jsme si jisti, že pomůže velkému množství uživatelů. Změnit název kanálu lze navíc snadno i přímo z telefonu. Klepněte na vaší fotku v pravém horním rohu a následně na možnost Váš kanál. Zde můžete upravit svůj název a jednoduše jej uložit.

Na počítači je postup trochu odlišný. Musíte jít na web YouTube Studio a následně klepnout v levé nabídce na Přizpůsobení. Otevře se vám karta s různými možnostmi a zde je potřeba klepnout na kartu Základní informace. Zde si můžete změnit jméno svého kanálu a následně volbu uložte. Změna je okamžitá a nevyžaduje žádné ověření. Jen dejte pozor v případě, že máte ověřený účet. Některým uživatelům se totiž stalo že jim byla odebrána fajfka vedle profilu a museli si o ní znovu zažádat.

