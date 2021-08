Google Chrome nabízí stejně jako další prohlížeče anonymní režim a to už několik let. Samozřejmě se za tu dobu dostal také do Android/iOS verze a tak můžeme “anonymně” brouzdat internetem i na našem telefonu. Co to ale vůbec znamená a jak anonymní režim v Google Chrome zapnout? To si povíme v dnešním článku.

K čemu slouží anonymní režim?

Mnoho lidí se domnívá, že anonymní režim kompletně skryje vše, co na internetu děláte. To ale není tak úplně pravda. Slouží především k tomu, abyste mohli anonymně prohlížet webové stránky v rámci telefonu/tabletu/počítače. Je tedy vhodné jej používat třeba u zařízení, která nejsou vaše nebo jsou sdílená. Pokud zapnete anonymní režim, Google Chrome nebude ukládat vaší historii, oprávnění k jednotlivým webům a cookies. Ty ukládá pouze do doby, než okno zavřete. Neukládá ani údaje, které jste vyplnili do různých formulářů a samozřejmě hesla.

Jinak řečeno anonymní režim nezaručuje, že vaše aktivita na internetu nebude zaznamenána. Bude. Webové stránky a třeba poskytovatel internetu či zaměstnavatel mohou vaší aktivitu stále vidět, takže pro maximální možné soukromí tento režim vhodný rozhodně není. Pokud chcete být téměř neviditelní, budete potřebovat nějakou VPN. Je jich hromada zdarma a výběr těch nejlepších jsme vám shrnuli do samostatného článku.

Jak zapnout anonymní režim v Google Chrome?

Samotné používání anonymního režimu je v Google Chrome velice snadné. Jak na to?

Spusťte aplikaci Google Chrome Klepněte na tři tečky v pravém horním rohu Zvolte možnost “Nová anonymní karta”

Pokud chcete zaručit o něco větší soukromí, můžete nechat zapnutou volbu “Blokovat soubory cookie třetích stran”. V anonymním režimu lze samozřejmě otevírat hned několik karet, které vám i po přepnutí zpět do toho normálního zůstanou k dispozici. Doporučujeme tedy kontrolovat, zda jste anonymní karty opravdu zavřeli. V opačném případě totiž pouhým kliknutím kdokoliv uvidí, co všechno máte otevřené.

