Jak vypnout data v zahraničí a nepřijít o majlant? (návod pro začátečníky)

Používání mobilního datového připojení v zahraničí se může pěkně prodražit. V rámci Evropské unie a souvisejícího Evropského hospodářského prostoru už je nastaveno, že domácí tarif uživatele platí i mimo jeho domácí zemi. To je skvělá věc, která nás ovšem trochu zhýčkala a můžeme kvůli ní zapomenout na trable spojené s cestováním jinam. Pokud si uživatel nedá pozor, může v jiných zemích během pouhých pár sekund či minut přijít o stovky nebo i tisíce korun. Stačí vystoupit z letadla, mobil zaktualizuje jedinou aplikaci a nepříjemný účet je na světě. Existují totiž země, kde zaplatíte třeba i 300 Kč za jeden přenesený megabajt. V takových případech je pak i stažená příloha v e-mailu velmi nepříjemná, natož aktualizace aplikace třeba o 50 či více megabajtech. Naštěstí existuje způsob, jak telefonu přístup k datům úplně zakázat. Ukážeme si, jak vypnout takzvaný datový roaming.

Jak vypnout datový roaming?

Tento dvouslovný pojem v sobě ukrývá využívání mobilního datového připojení v cizí zemi během aktivního roamingu. Jak jsme si už řekli, pro země EU a EHS je to bezpečná volba. Pro ně naopak můžete využít tento návod pro zapnutí zmíněné funkce. Pokud ale víte, že cestujete do země s více či méně drahými poplatky a nechcete se jim vystavit, datový roaming si vypněte. Stačí přejít do nastavení telefonu a otevřít položku Připojení (naše snímky pocházejí ze Samsung telefonu a systému One UI, u vás se mohou trochu lišit). Mezi položkami s názvy jako mobilní síť, použití dat nebo operátoři hledejte přepínač s jasným názvem Datový roaming. Ten vypněte v případě, že chcete telefonu zablokovat přístup k mobilnímu internetu. Úplně stejně snadno pak můžete funkci zase zapnout.

Pozor na nechtěné zapnutí Jakmile manuálně vypnete datový roaming, máte vyhráno pro standardní používání mobilu. Může se ale stát, že vás nějaká aplikace či součást systému vyzve k připojení. Dejte si pozor, abyste v nepozornosti tímto způsobem datový tarif zase nepovolili.

Veškeré ostatní mobilní služby jinak pochopitelně fungují. Můžete volat i SMSkovat. O překročení státních hranic a aktuálních místních cenách vás vždy upozorní zprávou váš operátor. Pokud byste chtěli znát podmínky pro volání, psaní zpráv i využívání dat při předem, mrkněte se do roamingových přehledů pro konkrétní země na webu vašeho operátora.

Dostali jste někdy mastný účet za spotřebování dat v zahraničí?