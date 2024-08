Zrychlete svůj počítač: Jak vypnout automatické spouštění aplikací na Windows?

Automatické spouštění aplikací může zpomalovat počítač a spotřebovávat zbytečně zdroje

Existují dva snadné způsoby, jak ovládat automatické spouštění aplikací

Zakázáním zapínání aplikací po startu lze zrychlit počítač a ušetřit baterii

V dnešní době je samozřejmě běžné, že lidé využívají počítač k mnoha různým činnostem, od práce až po zábavu. Bohužel, spolu s tím přicházejí i určité nevýhody. Jednou z nich je, že se při každém startu počítače spoustě lidem automaticky zapne hned několik různých programů.

Jednou z nejběžnějších stížností uživatelů je právě problém s těmi programy, které se často zapínají samy od sebe a spotřebovávají značnou část systémových zdrojů. Mnoho programů potom běží na pozadí bez přestání od zapnutí počítače až do jeho vypnutí. To může vést nejen k nadměrnému zatížení procesoru, ale také disku a operační paměti, což může způsobit výrazné zpomalení počítače, zkrácení životnosti baterie a zbytečně větší spotřebu energie. Obzvláště problematický je tento problém především u starších počítačů, které samozřejmě nemají tak výkonný hardware jako novější modely. Uživatelé potom musí pravidelně čekat i několik minut, než se aplikace načtou a můžou konečně počítač používat.

Nastavení uvnitř programu

Jedním z řešení je možnost vypnout aplikace přímo v jejich nastavení. Mnoho aplikací, jako například Discord nebo Steam, nabízí samy o sobě možnost ovládat to, jestli se automaticky zapnou ihned po zapnutí zařízení. Uživatelé tak mohou rozhodnout, zda chtějí, aby se aplikace spouštěly ihned po spuštění systému, nebo zda se mají zapnout pouze manuálně uživatelem, přímo v nastavení jednotlivých programů a není potřeba, aby používali nastavení, které je ve Windows.

Zablokování ve Windows

Všechny programy je ale možné také ovládat přímo z Windows. V tomto případě není potřeba, aby tuto funkci aplikace podporovala – pokud je to zakázáno přímo v nastavení systému, pak by se aplikace sama od sebe už zapnout neměla.

Pro zakázání přímo ve Windows jsou dostupné dva snadné postupy:

Nastavení

Nastavení automaticky spouštěných aplikací najdeme tak, že ve spodní liště vyhledáme výraz „Spouštěné aplikace“.

Pokud vyhledávání nenalézá to, co potřebujete, můžete se do stejného nastavení dostat také tak, že kliknete na Start Menu v levém dolním rohu, potom kliknete na ozubené kolečko (pokud na něm podržíte myš, objeví se vedle něj nápis „Nastavení“) a tím otevřete Nastavení Windows.

V tomto okně zvolte možnost Aplikace.

Následně z levého sloupce zvolte poslední volbu „Po spuštění“.

Zde by měly být zobrazeny všechny programy či aplikace, které se spouští automaticky po startu Windows. Povolit či zakázat jejich automatické spouštění můžete jednoduše kliknutím na pilulku, která je na pravé straně vedle aplikace (modrá – aplikace se může automaticky spustit, prázdná – aplikace má zakázáno automatické spouštění).

Správce úloh

Druhou možností je použití Správce úloh. Ten se otevře po stisknutí kombinace kláves Ctrl+Shift+Esc (klávesy je nutné všechny stisknout v jeden moment, ne postupně za sebou).

Automaticky spouštěné aplikace jsou potom k nalezení v záložce „Po spuštění“, kde je viditelné i to, jestli mají povoleno automatické spouštění a jestli (případně jaký) je jejich dopad na zařízení.

Vnímáte, že automatické spouštění aplikací ovlivňuje výkon vašeho počítače?