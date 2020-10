Pokud jste si pořídili nový Android telefon, zřejmě jste do Googlu zadali otázku na téma vytvoření screenshotu právě na konkrétním modelu. Skoro každý výrobce to má totiž trochu jinak. To se ale Google ve svém nejnovějším systému rozhodl změnit a usnadnit používání této funkce co nejvíce to jen jde. Jak tedy snadno udělat screenshot a snadno pracovat s textem v systému Android 11? To si ukážeme v tomto návodu.

Jak snadno udělat screenshot v systému Android 11?

Kromě vytvoření nového screenshotu umožňuje systém nyní vybrat vámi zvolený text v aplikacích. Ne všechny aplikace totiž podporují výběr textu, což může znepříjemnit používání. Naštěstí zde máme velmi šikovný nástroj, díky kterému si nyní vyberete text z jakékoliv aplikace a můžete s ním dále pracovat. Pojďme se tedy podívat, jak se obě varianty dělají. Je to poměrně prosté.

Pro obě dvě možnosti budeme muset vyvolat gesto ve spodní části obrazovky pro multitasking. Toto gesto musíme mít samozřejmě zapnuté v nastavení, ovšem každý systém má na to své metody. V tomto návodu jsme používali Google Pixel 4a. Po vyvolání tohoto gesta uvidíme aktuálně otevřené aplikace a pod nimi dvě možnosti – Snímek obrazovky a Vybrat. Pokud chcete vytvořit screenshot, zvolíte aplikaci, ve které jej chcete zachytit a následně klepnete na tuto možnost. Poté můžete manipulovat s textem a libovolně jej vybírat.

Pokud chcete vybrat text v aplikacích, klepněte na možnost Vybrat a následně text můžete zkopírovat, sdílet nebo jej vyhledat pomocí vyhledávače Google nebo Google Lens. A takhle jednoduché to celé je. Ano, snímek obrazovky je zřejmě rychlejší pořídit pomocí komba tlačítek, ale takto jej lze pohodlně zachytit a to jednou rukou. Možnost Vybrat se pak hodí třeba pokud něco vidíme na sociálních sítích a chceme s tím dále pracovat, jelikož právě třeba sociální sítě práci s textem v příspěvcích nepodporují. Dejte nám vědět v komentářích, jak používáte tyto funkce vy.

Jak vytváříte screenshoty vy?