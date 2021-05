Jak se při navigaci přes Google Mapy vyhnout dálnicím? (pro začátečníky)

Už plánujete letní dovolenou, na kterou chcete vyrazit autem za asistence Google Map? Nebo se s touto aplikací teprve seznamujete a zkoumáte její možnosti? Váže se k ní spousta vychytávek a tipů, ať už jde o procházení statických podkladů, recenzí uživatelů nebo právě navigování do požadovaného cíle. Jelikož jde o jeden z nejpoužívanějších a nejpopulárnějších mobilních nástrojů, hodně rad najdete i u nás ve Světě Androida. Dnes se v rámci jednoduchého návodu podíváme na velmi užitečnou funkci, kterou obsahují v podstatě všechny navigační asistenti. Ukážeme si, jak se v Google Mapách (v mobilní aplikaci) vyhnout dálnicím. A případně obecně zpoplatněným silnicím a nebo trajektům.

Google Maps - Navigate & Explore Google LLC

Jak se v Google Mapách vyhnout dálnicím a jiným zpoplatněným silnicím?

Než se vrhneme na zodpovězení otázky “jak?”, vyřešme tu, která zní “proč?”. Hlavní důvod bude samozřejmě pro většinu řidičů úspora peněz, které nemusí vynaložit za dálniční známky, viněty či mýtné. V případě trajektů pak jízdné. Pak se asi najde i nemalé množství řidičů, kteří si na dálnici vjet prostě netroufnou, nebo na to úplně nemají způsobilé vozidlo. Třetí skupinu (do které patří i autor tohoto návodu) tvoří řidiči, kteří čas od času uvítají rozmanitější jízdu po “okreskách” a nechtějí být v cíli za každou cenu co nejrychleji (a nejnudněji). Ať už se vám bude eliminace dálnic z navigování hodit z jakéhokoli důvodu, tady je postup. Nebo vlastně dva…

Varianta 1 – úprava nalezené trasy. Jakmile v aplikaci vyhledáte a zadáte cílovou destinaci, nabídnou vám Google Mapy velmi často výběr z více variant cestování. A to právě s a bez využití placených silnic. Pokud chcete úplně vyfiltrovat návrhy s dálnicemi, placenými úseky či trajekty, klikněte na tři tečky vpravo nahoře, vyberte Možnosti trasy a poté zaškrtněte, co chcete skrýt.

Varianta 2 – pevné nastavení u účtu. Stejné přepínače jsou k nalezení i v hlavním nastavení pod Google účtem v Mapách. Otevřete tedy hlavní menu skrze ikonku profilu, vyberte Nastavení, poté Nastavení navigace a tři zmíněné položky najdete v druhé sekci.

Google Mapy vám už jako první neukážou nejrychlejší cestu. Namísto toho ušetříte palivo čtení: 1 minuta ( uložit na později ) čtení: 1 min. uloženo uložit na později 1 min. uloženo

Mějte na paměti, že přepnutí těchto položek je trvalé, dokud ho zase nezměníte. Tak aby vás někdy v budoucnu nemile nepřekvapilo, že vás navigace posílá na mnohem delší trasu. Což v neznámém prostředí můžete zjistit hodně pozdě. A nebo vůbec. Stejné přepínání je pochopitelně dostupné i ve webové verzi Google Map.

Jak často se při řízení vyhýbáte dálnicím?