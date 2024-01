Google si důležitost příchodu umělé inteligence velmi dobře uvědomuje a jako reakci na tuto revoluční éru vydal novou interaktivní hru, která má uživatelům pomoci naučit se psát správně výzvy pro modely generativní AI. Hra se jmenuje ,,Řekni, co vidíš“ a umožní vám nahlédnout do praxe psaní promptů (výzev) pomocí zábavného jednoduchého rozhraní.

Ačkoliv se to tak na první pohled může zdát, psaní dobrých promptů není zdánlivě tak jednoduché. Je důležité detailně a jasně popsat vaši představu a v tom vám může pomoci tato hra. Rozděluje se na různě složité levely a pomáhá uživatelům naučit se, jak efektivně podněcovat LLM. Jeho rozhraní je velice instinktivní, jednoduché a poradí si s ním prakticky každý.

Google's Say What You See tool is cool. It trains you to precisely input AI prompts. Do give it a try if you haven't already.#Saywhatyousee #AI #Google pic.twitter.com/AhAouYISCN

— Mukul Sharma (@stufflistings) December 28, 2023