Jak přesunout WhatsApp zprávy na Telegram? Teď už je to velmi snadné

Komunikátor WhatsApp čelí v současné době masivnímu odlivu uživatelů. Může za to nastavování nových pravidel pro nakládání s uživatelskými daty, která začíná Facebook Inc. postupně zavádět. Mnoho naštvaných lidí se začalo dívat po alternativě v podobě aplikací jako Signal či Telegram. Obě platformy v reakci na toto dění začaly zavádět různé novinky (takto třeba Signal), které by přechod mohly usnadnit či jinak zpříjemnit. Jednou z posledních novinek je možnost, jak snadno přesunout WhatsApp zprávy na Telegram. Druhá jmenovaná platforma o ní informovala na svém webu.

Jak přesunout WhatsApp zprávy na Telegram?

Nainstalujte si aplikaci Telegram Otevřete aplikaci WhatsApp. Vstupte do konkrétní konverzace (postup funguje také u skupinových). Klikněte na tři tečky vpravo nahoře a následně na položku Více. Vyberte Exportovat chat. Zvolte, zda chcete mezi přesouvaná data zařadit i média (obrázky, videa…). V nabídce s možnými cíli klidněte na ikonu Telegramu. Vyberte, do které existující konverzace se mají zprávy zkopírovat.

Na postup se můžete podívat i na následujícím videu…

Takto překopírované zprávy se do Telegramu vloží k danému dni, ponesou ale i původní časové značky. Veškerý přesunutý obsah uvidí všichni účastníci konverzace. Společně s touto novinkou Telegram oznámil také nové animace pro Android aplikaci, vylepšení pro ovládání hlasitosti u hovorů, předělaný audio přehrávač nebo možnosti mazání zpráv. Ty se dají definitivně (nezůstanou ani na serveru či v nějaké záloze) odstranit dokonce i ze skupinových konverzací. Společnost také oznámila, že jen během letošního ledna zaznamenala už přes 100 milionů nových uživatelů.

Zdroj: Telegram