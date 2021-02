Jak přepínat mezi YouTube účty na Android TV? (návod pro začátečníky)

Pokud nežijete sami a zároveň jako multimediální centrum používáte Android TV, můžete mít občas problém s přepínáním účtu v aplikaci YouTube. Několikrát se nám stalo, že namísto našich oblíbených témat jako jsou technologie, hry, auta a sport na nás v aplikaci vyskočila jóga, líčení a popové písničky. Ano, na YouTube se nám přihlásila přítelkyně. Bohužel pro začátečníky může být občas přepínaní mezi účty dosti nepřehledné a tak se v dnešním článku podíváme na to, jak přepínat mezi YouTube účty na Android TV.

Jak přepínat mezi YouTube účty na Android TV?

Celý postup je poměrně prostý a pokud si na všech účtech uložíte heslo, můžete přepínat mezi účty velice rychle a efektivně. Stačí v aplikaci YouTube klepnout na účet s vaším jménem a fotografií a následně klepnout na Sign out. Poté se vás YouTube ještě jednou zeptá, zda se chcete skutečně odhlásit a znovu klepnete na Sign out.

Až to uděláte, budete odhlášeni a YouTube vám bude videa nabízet dle aktuálně populárních videí po světě a v České republice. Nemá totiž žádné údaje k tomu, aby vám nabízel relevantní obsah. To my nechceme. V levém horním rohu tedy klepneme na možnost Sign in a vybereme si účet, pod kterým se chceme přihlásit. Není třeba zadávat heslo a okamžitě se objevíme na stránce s relevantním obsahem.

Jak přidat YouTube účet na Android TV?

V případě, že jste si účet nepřidali dříve se budete muset přihlásit přes svůj Google účet a zadat heslo. Naštěstí pouze jednou, poté si jej aplikace zapamatuje a vše půjde mnohem rychleji. Budeme tedy opakovat stejný postup s odhlášením a až se budeme znovu přihlašovat, zvolíme možnost Add another account. Následně klepneme na jedinou možnost Sign In a aplikace nám dá na výběr z přihlášení z telefonu či počítače, či manuálního přihlášení přímo v Android TV. Pokud můžete, zvolte první možnost. Zbavíte se tak nutnosti vyťukávat heslo pomalým způsobem na obrazovce. Váš počítač či telefon však musí být na stejné Wi-Fi síti. Stačí tedy jít na web androidtv.com/setup a vyťukat na něm kód, který se vám objevil na obrazovce. Nyní byste měli být přihlášeni.

