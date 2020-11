Jak používat Chrome efektivněji? Google vám jednoduše poradí

Většina běžných uživatelů používá prohlížeč Chrome a občas vůbec netuší, že obsahuje funkce, které se jim mohou občas hodit. U nás na webu můžete nalézt spoustu tipů, jak ho používat naplno. Google však chystá vychytávku, která vám poradí, jak používat Chrome efektivněji a to pomocí interaktivních videí přímo v prohlížeči.

Jak používat Chrome efektivněji?

Server AndroidPolice přišel na to, že se v testovací verzi Chrome Canary nachází tzv. Chrome Story, což jsou videonávody, jak používat prohlížeč co možná nejlépe. Tato videa se začala objevovat po celém světě. Pokud je tedy chcete vidět, stačí si nainstalovat tuto verzi prohlížeče a povolit funkci tak, že do řádku napíšete #video-tutorials. Americký gigant si pro nás přichystal hned několik různých návodů.

Jak používat prohlížeč Chrome?

Jak stáhnout prohlížený obsah na později?

Jak používat režim inkognito?

Jak vyhledávat pomocí Chrome?

Jak vyhledávat pomocí hlasu?

How-to Use Chrome – Official Video Tutorials on Chrome (Android)

To je pouze výčet těch nejhlavnějších témat, Google jich samozřejmě chystá více. Zároveň je jasné, že tato funkce bude dostupná pouze pro Android verzi. Na počítačích či iOS se nedočkáme. Ti zkušenější z vás zřejmě návody potřebovat nebudou, přesto dáváme Googlu palec nahoru, že učí ty méně zkušené.

Co říkáte na tuto vychytávku?