SPAM proniká do RCS. Poradíme, jak ho udržet pod kontrolou

Služba Zprávy Google testuje nové tlačítko pro odhlášení z odběru obchodních zpráv RCS

Cílem této funkce je zjednodušit proces odhlášení z nežádoucí komunikace RCS

Uživatelé se mohou v současné době odhlásit napsáním “STOP” do RCS chatu

Funkce RCS (Rich Communication Services), kterou by Google rád nahradil SMS, má spoustu skvělých vlastností, ale také několik méně příjemných. Jednou z těch nejvíce kontroverzních jsou obchodní sdělení (SPAM), které vám mohou začít chodit. V některých regionech totiž používají “ověřené” firmy RCS k rozesílání nevyžádané reklamy uživatelům.

Pokud vám takové nevyžádané obchodní sdělení přijde, zdá se, že jedinou možností je zařadit odesílatele do seznamu blokovaných čísel. Toto řešení má jednu nevýhodu: seznam blokovaných čísel se neobnoví po přechodu na nový telefon. Google o tom ví, ale zatím se k implementaci zálohy seznamu blokovaných čísel nemá. Méně známým řešením je napsat do chatu klíčové slovo STOP. To zamezí dalšímu posílání zpráv. Pokud byste chtěli příjem zpráv náhodou obnovit, použijte klíčové slovo START. Toto řešení má výhodu právě v tom, že zůstane nastavené, i když změníte telefon.

Jak odhalili odborníci z Android Authority, Google se chystá proces odhlášení ještě zjednodušit. Pravděpodobně právě proto, že možnost použití klíčových slov není příliš známé, přidává do Google Zpráv tlačítko STOP. Jeho stisknutí má stejnou funkci, jako klíčové slovo. Toto vylepšení nalezli v beta verzi služby Google Messages v20241125_04. Protože se jedná o informaci získanou analýzou kódu, nelze zaručit, kdy a jestli vůbec se tato funkce dostane k uživatelům.

Zdroj: Android Authority