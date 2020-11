Jak aktualizovat Google Chrome na Androidu? (návod pro začátečníky)

Google Chrome je jedním z nejpoužívanějších internetových prohlížečů na světě a to jak na počítačích, tak na mobilních telefonech. Nedávno jsme vás informovali o tom, že je třeba prohlížeč okamžitě aktualizovat a vzhledem k tomu, se může taková aktualizace vynořit několikrát za rok je dobré mít aktualizace nainstalované co nejdříve. Jak tedy aktualizovat Google Chrome na Androidu?

Jak aktualizovat Google Chrome na Androidu?

Jestliže patříte k začátečníkům a přečetli jste si třeba naší zprávu, pravděpodobně nevíte, jak prohlížeč Google Chrome aktualizovat. Naštěstí je to velmi jednoduché a zvládne to každý. Google Chrome je možné totiž aktualizovat stejně, jako jakoukoliv jinou mobilní aplikaci. Nemělo by to tedy zpravidla trvat déle, než pár vteřin.

Chrome: rychlý a bezpečný Google LLC

Jako první je potřeba navštívit obchod Google Play pomocí vašeho Android zařízení. Následně si rozklepnete nabídku a zvolíte možnost “Moje aplikace a hry”, načež se vám zobrazí seznam všech aplikací, které můžete aktualizovat. Pokud máte tedy v telefonu starší verzi Google Chrome než tu, která je dostupná na Google Play, zobrazí se vám v tomto seznamu. Následně tedy stačí klepnout na tlačítko “Aktualizovat” napravo. Po dokončení tohoto procesu obdržíte notifikaci, že byla vaše aktualizace nainstalována.

Jestliže nepoužíváte Google Play, můžete si nejnovější verze Google Chrome stahovat také na serveru APKPure, což obecně platí například pro telefony Huawei či Honor.

Jaký prohlížeč používáte vy?