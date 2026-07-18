Amatérský meteorolog vydal bezplatný radar s božími funkcemi. Práce světové úrovně, chválí projekt ČHMÚ Hlavní stránka Zprávičky Český amatérský meteorolog Lukáš Ronge vydal iRadar v2, bezplatný prohlížeč radarových dat běžící přímo v okně prohlížeče Nabídne radary z více než 20 zemí Evropy i z USA, 3D bouřky, blesky, výstrahy i meteostanice ČHMÚ jeho dílo označil za „úžasnou práci světové úrovně" Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 18.7.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Po několika měsících práce přišel český amatérský meteorolog a programátor Lukáš Ronge s prohlížečem radarových dat iRadar v2. Nový projekt navazuje na dva starší a nabízí tak bohatou paletu funkcí, že neunikl ani pozornosti Českého hydrometeorologického ústavu. Ten Rongeho práci označil za úžasnou a bez nadsázky světové úrovně. A co je nejlepší, nástroj běží v internetovém prohlížeči a je zcela zdarma, takže si ho můžete vyzkoušet i vy. iRadar vytvořil jeden člověk ve volném čase Za iRadarem nestojí žádná firma ani vývojářský tým – je to dílo jediného člověka. Lukáš Ronge je lovec bouřek, člen Amatérské meteorologické společnosti a provozovatel vlastní meteostanice a novou verzi svého radaru psal celé měsíce ve volném čase. „Původně jsem to chtěl prezentovat už v Radostovicích na meteo semináři, ale ještě to chtělo ‚uzrát‘ a dodělat spoustu dalších funkcí a věcí,“ popsal na síti X. 🌩️ Měsíce práce jsou venku: iRadar v2 – můj nový moderní prohlížeč radarových dat.Objemová data z Evropy i USA, kompozity, dual-pol, detekce krup, 3D zobrazení, vertikální řezy, boční průměty, odvozené produkty, meteostanice, blesky, výstrahy a další.👉 https://t.co/fcmTX2ueQP pic.twitter.com/xU0xeqWiQG— Lukáš Ronge (@RongeLukas) July 14, 2026 iRadar v2 navazuje na dva starší projekty – webový radar.bourky.cz, který má postupně nahradit, a ukončenou iOS aplikaci iRadar CZ. Tentokrát ale vývojář celou aplikaci postavil od základu znovu, na novém vykreslovacím jádře a s nástroji, jaké dosud radarové prohlížeče v okně prohlížeče nenabízely. Pochvalu navíc nedostal jen od ČHMÚ. Práci ocenil i meteorolog Tomáš Púčik, podle kterého je neuvěřitelné, že něco takového vzniklo ve volném čase. Aplikace je zatím ve verzi veřejné bety a zůstává kompletně zdarma. Co všechno iRadar v2 umí? Základ je pořád stejný – radarová mapa srážek –, ale iRadar jde mnohem dál. Objemová radarová data vykresluje přímo na grafické kartě přes WebGL, takže se pohybují plynule a v plném rozlišení, aniž by cokoli počítal vzdálený server. Na mapě přitom nenajdete jen český radar. Aplikace skládá data z více než 20 evropských zemí a nově i ze Spojených států a k tomu staví vlastní kompozity pro Česko a střední Evropu. Z dat pak dopočítává celou řadu produktů – od klasické odrazivosti přes rychlost větru až po odhady krupobití nebo automatickou klasifikaci, která pozná, jestli padá déšť, sníh, nebo kroupy. Kromě samotného radaru zvládne iRadar zobrazit i většinu toho, co k předpovědi bouřek patří: blesky v reálném čase, nově i z družice výstrahy ČHMÚ a evropský systém MeteoAlarm meteostanice, letištní hlášení i hydrologické stanice předpovědi bouřek a hlášení nebezpečných jevů polohu letadel nebo síť webkamer To celé si můžete pustit jako plynulou animaci i zpětně z archivu a rozložit až do šesti oken vedle sebe, každé s jiným radarem nebo produktem. Nástroje, jaké běžný radar nenabídne Tady iRadar přestává být „jen“ radarem. Umí zobrazit objem bouřky prostorově ve 3D nad reálným terénem, prohnat mračnem svislý řez a ukázat, jak vysoko sahá jádro srážek – tedy věci, které jinak vídají spíš profesionálové v meteorologických provozech. Nadšenci ocení i interaktivní aerologické sondáže s diagramem Skew-T, ze kterých se dá vyčíst potenciál pro vznik silných bouří, nebo automatické sledování jednotlivých bouřkových buněk, u nichž aplikace odhaduje, kam se pohnou v příštích minutách. Většina těchto pokročilých funkcí je zatím experimentální, takže je vývojář sám doporučuje brát spíš orientačně. Kolik stojí a jak ho spustíte? Nejlepší zpráva nakonec: iRadar je kompletně zdarma. Nemusíte nic stahovat ani zakládat účet – stačí otevřít iradar.app v prohlížeči na počítači i telefonu. Kdo ho chce mít po ruce jako běžnou appku, může si ho přes nabídku prohlížeče přidat na plochu telefonu. Funguje totiž jako PWA, takže se pak spouští s vlastní ikonou a na celou obrazovku, bez adresního řádku. Pro čtenáře, kterému stačí vědět, jestli za hodinu bude pršet, je iRadar pochopitelně těžký kalibr. Naplno ho ocení každý, kdo bouřky nejen přečkává, ale rád je i sleduje – a málokterý podobný nástroj toho zvládne tolik a zadarmo. Vyzkoušíte iRadar v2 při příští bouřce? Zdroje: iRadar.app, Lukáš Ronge (X) Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Aplikace Meteo radar meteorologie PWA Radar bouřky Radar počasí Mohlo by vás zajímat Sláva! Samsung vylepší oblíbenou aplikaci Good Lock a umístí ji na Google Play Adam Kurfürst 3.1.2025 Skrytá funkce Androidu, o které možná nevíte. Ušetří vám gigabajty místa! (návod) Libor Foltýnek 11.12.2024 Máte chytré osvětlení IKEA? Tuhle novou funkci určitě oceníte Adam Kurfürst 15.12.2024 Na Obchod Play přišla skvělá aplikace, která vám nahlas přečte knihu i PDF. Ovládá i češtinu Adam Kurfürst 24.8.2024 Google zavádí nová bezpečnostní pravidla pro Android. 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