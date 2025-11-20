iPhone 17 s funkcemi iPadu vypadá skvěle! Apple už ale bohužel zakročil Hlavní stránka Zprávičky iPhone může díky exploitu spustit iPadOS 26 s Stage Managerem a plovoucími okny Jde o chybu v systémovém souboru MobileGestalt.plist, kterou Apple už záplatoval v iOS 26.2 beta 2 Může to být náhled toho, co přinese skládací iPhone příští rok Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 20.11.2025 12:00 Žádné komentáře 0 Videa s iPhonem 17 Pro Max, na kterém běží iPadOS 26, za poslední dny obletěla internet a nasbírala miliony zhlédnutí. Stage Manager, plovoucí okna aplikací, iPad dock – všechno to vypadá jako sen power uživatelů, kteří by rádi z obřího telefonu vytěžili víc. Jenže než začnete hledat návod, jak si to nainstalovat, je dobré vědět, že Apple to nikdy oficiálně nenabídne. A to, co vidíte na videích, je ve skutečnosti exploit, který už dostal záplatu. Exploit, ne funkce – a už je záplatovaný Co to vlastně umí? Skládací iPhone – tam by to dávalo smysl Komunita by to chtěla, Apple to ale nikdy nedovolí Cool ukázka budoucnosti, ale ne pro vás Exploit, ne funkce – a už je záplatovaný Vývojář Duy Tran vysvětlil, že spuštění iPadOS 26 na iPhonu je v podstatě bug. Někdo využil zranitelnost v systémových procesech itunesstored a bookassetd, které umožňují editovat soubor MobileGestalt.plist – interní databázi, ve které Apple ukládá informace o tom, jaký hardware zařízení má a které funkce by měly být dostupné. First look of iPadOS on iPhone 17 Pro Max pic.twitter.com/PMynlGLVFw— Duy Tran (@khanhduytran0) November 15, 2025 MobileGestalt rozhoduje o tom, jestli máte Dynamic Island, Touch ID, mikrofon, nebo třeba podporu multitaskingu. Když exploit změní hodnoty v tomto souboru a přesvědčí systém, že je iPhone ve skutečnosti iPad, iOS najednou zpřístupní funkce, které jsou běžně vyhrazené jen pro tablety. Podle vývojáře GeoSn0w tento typ exploitu fungoval na iOS 26.1 a iOS 26.2 beta 1, ale Apple si toho všiml a v iOS 26.2 beta 2 už je chyba opravená. Jediný způsob, jak si iPadOS na iPhonu vyzkoušet, je vyhnout se aktualizaci na iOS 26.2 – což není zrovna doporučený postup, pokud vám jde o bezpečnost. Co to vlastně umí? iPadOS 26 a iOS 26 vypadají skoro identicky – oba mají design Liquid Glass, stejné aplikace a podobné rozhraní. Rozdíl je v tom, že iPadOS nabízí funkce, které dávají smysl jen na větším displeji. Na videích můžete vidět: Stage Manager – systém pro správu oken známý z iPadů a MacBooků Plovoucí okna aplikací – můžete mít otevřených víc aplikací najednou v menších oknech Split-view multitasking – rozdělení obrazovky na dvě nebo víc aplikací vedle sebe iPad dock – větší lišta s aplikacemi, podobná té na Macu Horní menu – iPadOS 26 přidává menu nahoře, takže iPad funguje ještě víc jako MacBook Na papíře to zní skvěle. V praxi má iPhone 17 Pro Max sice velký displej, ale pořád jde o telefon, který držíte v ruce. Plovoucí okna a Stage Manager dávají smysl na iPadu, kde máte prostor a často pracujete s klávesnicí. Na telefonu by to byla spíš technická kuriozita než užitečná funkce. Skládací iPhone – tam by to dávalo smysl Jediné zařízení, kde by iPadOS na iPhonu měl skutečně smysl, zatím neexistuje. Řeč je o skládacím iPhonu, který by měl dorazit někdy příští rok společně s modely iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max. Složený by takový telefon fungoval jako klasický iPhone s iOS. Rozložený by se změnil v tablet a Apple by jistě chtěl nabídnout uživatelům něco podobného jako na iPadu. Není překvapivé, že některé funkce z iPadOS 26 by mohly přejít do iOS 27, která bude pohánět skládací iPhone. Uživatelé by pak mohli přepínat mezi iOS a iPadOS podle toho, jestli telefon otevřou nebo zavřou. To je samozřejmě spekulace, ale dává to smysl. Samsung něco podobného nabízí s režimem Dex, Google poslední roky vylepšuje Android pro velké displeje a skládací telefony. Apple by jistě nechtěl zaostávat. Komunita by to chtěla, Apple to ale nikdy nedovolí Reakce na Redditu a sociálních sítích ukazují, že by o oficiální podporu iPadOS na iPhonu byl zájem. Lidé by rádi viděli dock bez nutnosti přejít na domovskou obrazovku, možnost připojit iPhone k monitoru a používat ho jako malý počítač, nebo aspoň plovoucí okna pro multitasking. Problém je, že Apple má jasnou strategii produktů. iPhone je telefon, iPad je tablet, Mac je počítač. Pokud by iPhone uměl vše, co iPad, proč byste si kupovali iPad? Samsung nebo Xiaomi podobné funkce nabízejí už roky. Samsung Dex dokáže z telefonu udělat desktopový počítač, když ho připojíte k monitoru. Xiaomi, Oppo a další čínské značky mají plovoucí okna a split-screen jako standardní výbavu. Apple ale jde jinou cestou – raději nabídne škálu různých zařízení, než aby jedno zařízení umělo příliš mnoho. Cool ukázka budoucnosti, ale ne pro vás iPhone 17 Pro Max s iPadOS 26 je zajímavá technická ukázka toho, co by bylo možné. Ukazuje, že hardwarově by iPhone zvládl multitasking a Stage Manager bez problémů. Jenže Apple to nikdy oficiálně nenabídne – aspoň ne na klasických iPhonech. Pokud se vám líbí, co vidíte na videích, máte v podstatě tři možnosti: Počkat na skládací iPhone, který by mohl podobné funkce nabídnout oficiálně Koupit si iPad, kde to funguje bez exploitů Přejít na Android, kde podobné funkce existují už roky Pro běžné uživatele je iPadOS na iPhone spíš technická kuriozita než praktické řešení. Ale jako náhled toho, co by mohl přinést skládací iPhone, je to docela zajímavé. Co říkáte na iPadOS na iPhonu? Zdroj: X, Reddit O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na…