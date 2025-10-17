iPhone 16e teď pořídíte ve skvělé akci! Za 11 tisíc ho můžete mít v černé i bílé Hlavní stránka Zprávičky Apple iPhone 16e klesá na nejnižší cenu 11 053 Kč za 128GB verzi Telefon kombinuje čip A18 s 48Mpx fotoaparátem a celodenní výdrží baterie Akce platí na černou i bílou variantu se skladovou dostupností Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 17.10.2025 10:00 2 komentáře 2 Vstupní model do světa iPhonů je právě k dispozici ve skvělé akci. Apple iPhone 16e v 128GB variantě nyní pořídíte za pouhých 11 053 Kč, což představuje slevu téměř 6 tisíc korun oproti doporučené ceně 16 990 Kč. Akce se vztahuje na obě barevné varianty – černou i bílou – a podle informací prodejce jsou telefony skladem k okamžitému odeslání. Špičkový OLED displej Srdcem vizuálního zážitku je 6,1palcový Super Retina XDR displej s OLED technologií, který zobrazuje obsah od okraje k okraji. Panel nabízí rozlišení 2532 × 1170 pixelů při hustotě 460 ppi, což zajišťuje křišťálově ostrý obraz při sledování videí i čtení textů. Maximální jas dosahuje hodnoty 1000 nitů při běžném používání a až 1600 nitů při sledování HDR obsahu, takže displej zůstává čitelný i na přímém slunci. Nevýhodou je samozřejmě 60Hz obnovovací frekvence nebo fakt, že panel není LTPO. Odolná konstrukce s prémiovými materiály iPhone 16e vsází na osvědčený design s hliníkovým rámem z leteckého hliníku a přední stranou chráněnou technologií Ceramic Shield. Ta zajišťuje mimořádnou odolnost proti poškrábání a prasknutí při pádu. Telefon disponuje certifikací IP68, takže odolá ponoření do vody až do hloubky 6 metrů po dobu 30 minut. Na levé straně najdeme akční tlačítko, které si můžete nastavit jako zkratku k oblíbené funkci – třeba ke spuštění konkrétní aplikace nebo zavolání předem nastavenému kontaktu. CHCI IPHONE 16E V AKCI Výkonný čip A18 připravený na budoucnost Pod kapotou pracuje nejnovější čip A18 s 4jádrovým GPU, který je až o 80 % rychlejší než A13 Bionic v iPhonu 11. Procesor vyrobený 3nm technologií zajišťuje plynulý chod systému iOS 18 a všech aplikací včetně těch nejnáročnějších her. Čip je navíc optimalizovaný pro Apple Intelligence, která přijde v dubnu 2025 nejprve v angličtině. Součástí výbavy je také vlastní 5G modem Apple C1, který přispívá k lepší energetické efektivitě. 48Mpx fotoaparát pro každou příležitost Hlavní 48Mpx Fusion fotoaparát představuje obrovský skok oproti starším modelům iPhonu se základní výbavou. Snímač zachycuje čtyřikrát více detailů než předchozí 12Mpx kamery a nabízí 2× přiblížení v optické kvalitě díky využití středové části snímače. Fotoaparát exceluje při focení za špatných světelných podmínek díky vylepšenému nočnímu režimu a Smart HDR 5. Video můžete natáčet ve 4K rozlišení při 60 fps s podporou Dolby Vision. Rekordní výdrž baterie ve své třídě iPhone 16e nabízí až 26 hodin přehrávání videa na jedno nabití, což představuje nárůst o 9 hodin oproti iPhonu 11 a o 12 hodin proti iPhone SE 3. generace. Za vynikající výdrží stojí kombinace úsporného čipu A18, optimalizovaného softwaru iOS 18 a efektivního 5G modemu. Nabíjení probíhá přes univerzální port USB-C, který nahradil proprietární Lightning. Telefon podporuje také bezdrátové nabíjení MagSafe s výkonem až 25W. Pro koho je iPhone 16e ideální volbou? iPhone 16e za aktuální cenu 11 053 Kč představuje skvělou vstupní bránu do ekosystému Apple. Ocení jej především uživatelé, kteří přecházejí z Androidu a hledají cenově dostupný iPhone s moderní výbavou. Telefon je ideální také pro ty, kdo upgradují ze starších modelů jako iPhone 11, 12 nebo SE, protože získají výrazně lepší fotoaparát, delší výdrž baterie a výkonnější procesor. Díky kompaktním rozměrům a hmotnosti pouhých 170 gramů potěší i příznivce menších telefonů, kterých je na trhu čím dál méně.
Nevýhodou může být absence teleobjektivu a ultraširokoúhlé kamery, které najdete u dražších modelů řady iPhone 16. Telefon také nabízí pouze základní 60Hz obnovovací frekvenci displeje, zatímco konkurence v podobné ceně již často nabízí 120 Hz. Pro běžné používání, focení a konzumaci obsahu však iPhone 16e nabízí vynikající poměr ceny a výkonu, zejména při současné slevě. Plánujete přechod na iPhone 16e, nebo čekáte na ještě větší slevu?
O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi 