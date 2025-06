5 důvodů, proč zvolit iPhone 16e raději než Pixel 9a

Po 5 důvodech hovořících ve prospěch smartphonu od Googlu zde máme odvetné kolo, kde se podíváme na důvody proč zvolit iPhone 16e raději než Pixel 9a. Pravidla jsou stejná a tak ani tentokrát nebereme v potaz případnou náklonnost k jedné či druhé platformě nebo „uvázanost“ daného uživatele prostřednictvím placených služeb, aplikací či doplňkového hardwaru jako třeba chytré hodinky. Jaké jsou tedy argumenty hovořící ve prospěch produktu od giganta z Kalifornského Cupertina?

1. Výkon

Jednou ze slabších stránek Pixelů od Googlu je dlouhodobě výkon. Ne že by se u smartphonů s čipsety Tensor při běžném používání projevoval nedostatek výkonu, nicméně mezigeneračně se Google zaměřoval spíše na akceleraci umělé inteligence než hrubý výpočetní výkon. To se projevuje nejen ve výsledcích benchmarků, které mají blíže spíše vyšší-střední třídě než vlajkovým modelům, ale taky v těch úplně nejnáročnějších hrách.

To iPhone 16e spoléhá na výkonnější čipset Apple A18 a kvůli podpoře AI také nabídne na poměry Applu nadstandardních 8 GB RAM. Pokud patříte mezi vášnivé mobilní hráče, mohl by jedním z důvodů proč zvolit iPhone 16e raději než Pixel 9a také výběr dostupných her i samotný herní výkon. Nebyl by to ale Apple, aby nevymyslel nějakou kulišárnu. Grafický čip v Apple A18 u iPhone 16e tak nabídne o jedno jádro méně než grafický čip v Apple A18 použitém v iPhone 16. I tak ale stále platí, že iPhone 16e nabídne – v závislosti na konkrétním testu – přibližně o 15 až 20 % vyšší grafický výkon než Pixel 9a.

2. Použité materiály a odolnost

Jedna z věcí, kterou jsem v recenzi Google Pixel 9a kritizoval bylo použité krycí sklo displeje. Google zde totiž stále spoléhá na již poměrně letité řešení v podobě skla Corning Gorilla Glass 3. Jedná se přitom o řešení představené již před 12 lety a ačkoli jde patrně o nejpopulárnější tvrzené sklo od společnosti Corning, je toto řešení již dávno překonané a svou odolností vůči poškrábání i prasknutí za současnou produkcí zaostává. To aktuální generace Ceramic Shield může být právě jeden z důvodů proč zvolit iPhone 16e raději než Pixel 9a neboť by měla být daleko odolnější ve všech ohledech.

Google pak šetřil i na zádech, byť zde mi to díky kvalitnímu provedení až tolik nevadí. Pixel 9a tak má záda plastová, nicméně s na dotek příjemným povrchem, který příliš neláká mastnotu a nečistoty. To Apple se chlubí, že na zádech jeho iPhone 16e nalezneme „nejpevnější sklo ze všech smartphonů“. Rám pak mají oba konkurenti vyrobený z hliníku. Posledním rozdílem v oblasti použitých materiálů a především odolnosti je tak odolnost vůči vodě. Oba telefony sice nabízí IP68 certifikaci, ale iPhone by v laboratorních podmínkách měl vydržet ponořený ve vodě po 30 minut v hloubce až 6 metrů oproti 1,5 metru u Pixelu.

3. Rozměry

Zde je to poměrně snadné srovnání. Oba modely s 6,3″ (Pixel) a 6,1″ (iPhone) displejem patří na současném trhu k těm menším. Díky užším rámečkům a právě menšímu displeji je však iPhone kompaktnější, než jeho soupeř. Rozměry iPhone 16e činí 146,7 x 71,5 x 7,8 mm zatímco Google Pixel 9a měří 154,7 x 73,3 x 8,9 mm. Argumentem, proč zvolit iPhone 16e raději než Pixel 9a by pak pro někoho mohla být i o 19 gramů nižší hmotnost (167 vs. 186 gramů). Za tou pro změnu stojí především menší baterie v případě iPhone 16e.

4. Akční tlačítko

Jednou z těch větších změn u iPhone 15 Pro a 15 Pro Max bylo nahrazení posuvného přepínače zvukových profilů programovatelným, nebo-li akčním, tlačítkem. Tuto novinku pak za svou vzala celá řada iPhone 16 – včetně dnes zmiňovaného iPhone 16e. Pro někoho se může jednat o zbytečnost, někdo tlačítko ocení ale dokáže bez něj žít, ale jsou zde i uživatelé, kteří si na něj rychle zvykli a již by neměnili.

Je přitom úplně jedno, zda tlačítko používáte jen jako předešlý přepínač zvukových profilů či zde má nastavenou jinou akci – pokaždé je prostě fajn mít tyto možnosti k dispozici. To Pixel sice nabídne řadu vychytávek a adaptoval například i poklepání na záda, které jsme mohli poprvé vidět u iPhonů, žádné programovatelné tlačítko či alespoň přepínač profilů však nenabízí.

5. FaceID

Ano, tento bod bude patrně pro mnohé přinejmenším kontroverzní. Osobně mám poměrně bohaté zkušenosti jak s FaceID, tak s opravdu širokou paletou nejrůznějších provedení čtečky otisků a přece jen bych radši volil smartphone s kvalitní čtečkou, jakým Pixel 9a je, než FaceID. Na druhou stranu musím uznat, že Apple tuto technologii v průběhu let skutečně vypiloval na maximum. Nejen z diskuzí, ale i osobně pak znám opravdu hodně uživatelů iPhonů, kteří by FaceID za nic nevyměnili a patří pro ně k zásadním argumentům při výběru smartphonu. Je ale fakt, že jak otisk prstu, tak rozeznání tváře má své plusy a mínusy. Ve finále by pro uživatele bylo nejvýhodnější řešení mít obě technologie v jednom smartphonu.

A jaký je váš názor? Zvolili byste iPhone 16e raději než Pixel 9a?