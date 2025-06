5 důvodů, proč koupit raději Pixel 9a než iPhone 16e

Marvel vs. DC, Messi nebo Ronaldo, fotbal a hokej, pizza s ananasem či bez. Všechny tyto příklady mají své početné fanouškovské základny, které často nechtějí o alternativě z druhého tábora ani slyšet. Nejinak je tomu u příznivců Androidu a iOS, kteří jsou zejména v internetových diskuzích opravdu nekompromisní.

Co když ale nemáte v tomto ohledu nijak vyhraněné názory, dokonce ani nejste „zamknutí“ v jednom či druhém ekosystému a aktuálně sháníte smartphone, který vám nabídne vlajkový zážitek za dostupnější cenu? V tom případě se dost možná rozhodujete mezi nejlevnějšími modely z nabídky gigantů z Mountain View a Cupertinu. Dnes se podíváme na 5 důvodů, proč zvolit raději Pixel 9a než iPhone 16e, nebojte ale, argumenty pro tábor jablečných budou brzy následovat.

1. Displej

Již ani nespočítám, kolikrát jsem četl plamennou diskuzi kde jedni psali, jak by se měl Apple chytnout za nos a i u svých základních modelů nabídnout displej s vyšší obnovovací frekvencí než 60 Hz. Druhá skupina diskutujících zase zmiňovala, jak je to vlastně v pohodě protože rozdíl nevidí. Dokonce prý i ti s vybavenějšími modely obnovovací frekvenci ručně omezují protože v ní nevidí benefit a jen spotřebovává baterii. Můj osobní pohled na věc jakožto člověka, který nejen testuje spoustu zařízení, ale také používá iPhone a iPad s 60Hz displejem jako pracovní smartphone je ten, že rozdíl vidím do té míry, že rozdíl vidím, 60 Hz na mobilu či tabletu vadí a dané zařízení by mělo mít dostatečně dobrou výdrž baterie aby uživatel nemusel omezovat jeho základní funkce.

Tímto dlouhým intrem jsem tedy snad více než jasně nastínil, kdo si mě svým displejem více získal a proč bych tedy volil raději Pixel 9a než iPhone 16e. Ale není to pouze o 120Hz obnovovací frekvenci. Smartphone od Googlu totiž nabídne i lepší maximální jas – lokálně 2 700 vs. 1 200 nitů a celoplošně 1 800 vs. 800 nitů. Byť musím uznat, že Apple iPhone 16e byl na slunci lepší, než jsem díky parametrovým předpokladům očekával, na Pixel ani zdaleka neměl. No a v neposlední řadě je tu podpora Always on Display, kterou si Apple schovává pro své vybavenější „Pročka“.

2. Fotoaparáty

Ještě před samotným představením iPhonu 16e zde byla velmi pozitivní očekávání od jeho fotoaparátu. Dlouho dopředu se sice vědělo, že na zádech bude pouze jediný objektiv, zato se ale za ním měl skrývat velmi schopný 48MPx snímač z iPhonu 16. O to větší rozčarování pak bylo, když vyšlo najevo, že zde Apple sice opravdu použil 48MPx snímač, avšak jedná se o maličký, 1/2,55″ senzor použitý například u ultraširokoúhlého fotoaparátu iPhone 16 Pro. Abych byl fér, musím uznat, že si fotoaparát iPhonu vede vzhledem k danému hardwaru až neuvěřitelně dobře.

Přesto hlavní fotoaparát Pixelu 9a vede díky většímu (byť stále poměrně malému) 1/2.0″ snímači. V praxi dramatické rozdíly nečekejte, Pixel vesměs vede v menší míře šumu a nabídne o něco realističtější barevné podání s excelentním vyvážením bílé zatímco iPhone nabídne fotky o něco kontrastnější a více přibarvené. Nesmíme však zapomínat na přítomnost 13MPx fotoaparátu se 120° úhlem záběru u Pixelu 9a, který neoddiskutovatelně překlápí misky vah a je tak jedním z důvodů proč pořídit raději Pixel 9a než iPhone 16e.

3. Design

Ano, uznávám, že tento bod je do značné míry subjektivní a sám jsem nějakou chvíli přemýšlel, zda jej sem zařadit. Sice jse i v recenzi Google Pixel 9a novinku kritizoval za velmi tlusté rámečky okolo displeje a také tak trochu nudný design zad. Na druhou stranu, naživo telefon vypadá líp, než byste možná čekali a paradoxně ona zmíněná záda jej dokáží vcelku hezky odlišit od konkurence. Příjemnou změnou je i absence vystouplého modulu fotoaparátu na zádech.Také čtyři atraktivní barevné varianty mohou být pro někoho důvod zvolit raději Pixel 9a než iPhone 16e.

Na druhou stranu chápu uživatele, kterým víc imponuje design Applu, nicméně vzhled iPhone 14 (který ani v době svého uvedení na trh nebyl zrovna inovativní) s jedním fotoaparátem na zádech mě nechává chladným. Rámečky okolo displeje navíc ani zde nepatří zdaleka k nejužším – byť je na tom iPhone 16e v tomto ohledu rozhodně lépe než Pixel 9a. Byť jsem při představení nepatřil zrovna mezi fanoušky Dynamic Island, musím uznat, že v podobě jako jej známe od iPhone 15 vypadá daleko lépe než výřez. Je tedy škoda, že iPhone 16e nepoužívá alespoň stejný displej jako iPhone 15, tedy s Dynamic Island a v neposlední řadě také vyšším jasem. Bez debat je pak také škoda, že iPhone 16e je k dispozici pouze v bílé a černé variantě.

4. Softwarová podpora a AI

Záměrně se vyhýbám porovnání samotných operačních systémů, přece jen jsme na „zeleném“ webu a také, jak jsem již zmínil v úvodu, v tomto případě z porovnání jakoukoli preferenci té či oné platformy vylučujeme. Pro pořádek však musím zmínit, že Apple stále v délce softwarové podpory patří mezi premianty – byť přesnou délku podpory nikdy dopředu neslibuje. Zatímco se ale smartphony od Applu obvykle těší pěti letům aktualizací, Google si ukousl ještě větší porci a pro Pixel 9a přislíbil rovnou 7 let softwarové podpory v podobě aktualizací. Druhý pohled na věc pak zahrnuje polemiku, kolik uživatelů reálně zůstává věrných jednomu smartphonu po 7 let či zda současnému (a přiznejme si že ne úplně špičkovému) hardwaru bude stačit dech i za tak dlouhou dobu. Minimálně v současnosti však oba modely poskytují vlajkový zážitek z používání systému.

Jedním z důvodů proč si u nás pořídit raději Pixel 9a než iPhone 16e by mohly být také AI funkce. V současnosti se totiž výrobci předhání, kdo přinese pokročilejší funkce poháněné umělou inteligencí, a i když ponechám stranou funkce, které aktuálně nejsou v ČR dostupné, musím bod opět přiznat Googlu. Vyzdvihnout pochopitelně musím Circle to Search, které je díky své jednoduchosti a použitelnosti jednoduše skvělým nástrojem. Apple sice v iOS 26 přinese vlastní alternativu, ta však minimálně prozatím nepůsobí tak uživatelsky přívětivě, jako řešení od Googlu. Zrovna tak Gemini je něco, na co u nás prozatím prakticky nemá adekvátní konkurenci. Mezi další zajímavé funkce Pixelů lze zařadit i Add Me, pomocí které může fotograf pořídit skupinovou fotku a následně se do ní přidat s pomocí druhého záběru, na kterém je fotograf sám.

5. Cena

Dostáváme se k tomu, co může být pro velkou část uživatelů rozhodujícím faktorem proč koupit raději Pixel 9a než iPhone 16e – a sice ceně, zde smartphone od Googlu jednoznačně vede. V základní 8/128GB variantě je aktuálně o tisícovku levnější než jeho soupeř ve stejné konfiguraci. Osobně ale již považuji takto nízkou kapacitu paměti v současnosti za přinejlepším hraniční, pokud se mnou souhlasíte a budete volit raději 8/256GB variantu, připravte se na cenový rozdíl ve prospěch Pixelu rovnou 3,5 tisíce Kč – to už úplně zanedbatelné není, co myslíte? A do toho ještě vstupují výkupní bonusy, které aktuálně ještě můžete na oba smartphony čerpat, pokud se zbavíte svého starého zařízení.

Standardní cena Cena s výkupním bonusem Google Pixel 9a 8/128GB 13 990 Kč 10 190 Kč Apple iPhone 16e 8/128 GB 14 990 Kč 13 640 Kč Google Pixel 9a 8/256 GB 16 490 Kč 12 690 Kč Apple iPhone 16e 8/256 GB 19 990 Kč 18 640 Kč

V neposlední řadě pak musíme uvážit i fakt, že je zde i několik oblastí, ve kterých jsou si oba smartphony rovnocennými soupeři, či jsou rozdíly relativně malé, až zanedbatelné. Například výdrž baterie. Spousta nezávislých testů i mé zkušenosti se ve finále přiklání na stranu Pixelu 9a přičemž jsem i zvažoval její zařazení do tohoto seznamu. Nicméně rozdíly jsou obvykle velmi malé – v závislosti na používání většinou max. půl hodiny. Rychlost nabíjení je prakticky identická, byť iPhone se pomocí USB-C nabíjí o něco nižším výkonem (23 vs. 20W), reálně jsou i díky větší baterii v Pixelu 9a, časy pro nabití prakticky identické.

Volili byste raději Pixel 9a než iPhone 16e?