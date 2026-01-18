Poslední svého druhu! iPhone 16 Plus je o 10 tisíc levnější než při uvedení, nabízí víc než jen skvělou výdrž Hlavní stránka Zprávičky iPhone 16 Plus klesl z původních 26 990 Kč na 16 990 Kč, tedy o 10 tisíc Nabízí 6,7" displej a celodenní výdrž baterie v těle lehčím než Pro Max Hlavní kompromis je 60Hz obrazovka, zatímco novější iPhone 17 už má 120 Hz Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 18.1.2026 10:00 2 komentáře 2 Apple loni nahradil model Plus tenkým iPhonem Air, takže iPhone 16 Plus je poslední svého druhu. Na Heurece ho teď seženete od 16 990 Kč – to je o 10 tisíc méně než při uvedení. Pro někoho, kdo chce velký iPhone bez příplatku za Pro Max, je to zajímavá nabídka. KOUPIT IPHONE 16 PLUS Hlavní tahák je 6,7″ Super Retina XDR displej a baterie, která v testech vydržela přes 16 hodin aktivního používání. Telefon váží 199 gramů – méně než iPhone 16/17 Pro Max. Čip A18 zvládne cokoliv včetně Apple Intelligence a podporu bude mít ještě roky. Fotoaparáty s 48MP hlavním snímačem a 12MP ultraširokou jsou solidní, nechybí Camera Control pro pohodlnější focení. KOUPIT IPHONE 16 PLUS Háček? Displej má jen 60 Hz, což v roce 2025 zamrzí. Základní iPhone 17 už nabízí 120 Hz, ale stojí o 5 tisíc víc a má menší obrazovku. Pokud vám na plynulosti scrollování nezáleží a prioritou je velká úhlopříčka s dlouhou výdrží, iPhone 16 Plus za 17 tisíc dává smysl. Jen počítejte s tím, že 128GB úložiště může být časem limitující. Co říkáte na tuto slevu? Zdroj: Heureka O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: 2 komentáře Vložit komentář akce Apple Apple iPhone 16 slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025