Lidl spustil novou soutěž, ve které můžete vyhrát iPhone 14

K zařazení do slosování vám stačí pouze účtenka

Lidl má pro své zákazníky připravenou soutěž, ve které můžou vyhrát iPhone 14, nebo poukaz na nákup hodnotě 1 000 Kč. Platí až do odvolání, přičemž do slosování se můžete zapojit velice jednoduše.

Soutěžit je umožněno všem osobám starších 18 let s adresou na území České republiky. Pro účast v soutěži musíte nakoupit v Lidlu (částka není nijak specifikována) a následně si uchovat účtenku, kterou vyplníte spolu s hodnocením nákupu na oficiálním webu obchodního řetězce. Stačí vyplnit kontaktní e-mailovou adresu, jméno a příjmení. Pokud chodíte do Lidlu často, můžete se do soutěže zapojit opakovaně, avšak jen jednou v rámci soutěžního kola a vždy musíte pochopitelně získat novou účtenku.

iPhone 14 Review: Repackaging 101!

Výherci budou vybráni formou losování, které proběhne do 15. dne následujícího kalendářního měsíce po konání soutěžního kola. Výhrou v soutěži je buď jeden poukaz na nákup v Lidl obchodní síti v hodnotě 1 000 Kč nebo mobilní telefon iPhone 14. Firma bohužel nespecifikovala barevnou ani paměťovou variantu, v každém případě se v případě výhry můžete těšit na 6,1palcový Super Retina XDR OLED panel, čipset Apple A15 Bionic, dvojici 12Mpx snímačů na zadní straně nebo samozřejmě systém iOS 16.

Zapojíte se do nové soutěže?

Zdroj: Lidl