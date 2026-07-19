Češi zbožňují tenhle držák telefonu do auta. Teď ho koupíte v bezvadné akci Hlavní stránka Zprávičky iOttie Easy One Touch 5 je mechanický držák telefonu do auta na sklo i palubní desku s jednodotykovým uchycením a teleskopickým ramenem Stojí 371 Kč místo standardních 899 Kč, v minulé akci přitom vyšel na 450 Kč Jde o historicky druhou nejnižší cenu na Alze, takhle levný nebyl dlouhou dobu Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 19.7.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Držáky do auta se prodávají po tisících, ale málokterý se může pyšnit takovou popularitou jako tenhle. iOttie Easy One Touch 5 má na Alze přes 20 000 prodaných kusů, hodnocení 4,7 z 5 a aktuálně stojí 371 Kč místo 899 Kč. V minulé akci se prodával za 450 Kč, takže se nyní dostal ještě níž. Levnější byl naposledy v prosinci. CHCI DRŽÁK V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud používáte telefon jako navigaci a chcete držák, který ho udrží i na dálnici a nerozdrnčí se v každé zatáčce.⚠️ Zvažte, že jde o čistě mechanický držák bez bezdrátového nabíjení a že na palubní desce podle části uživatelů drží hůř než na skle.💡 Za 371 Kč se dostáváte na úroveň bezejmenných držáků z tržišť, ale s výrobcem, který má za sebou 20 000 prodaných kusů a reklamovanost pod procentem. Češi si tenhle držák zamilovali Čísla mluví jasně. iOttie Easy One Touch 5 má na Alze přes 20 000 prodaných kusů a hodnocení 4,7 z 5 od 519 zákazníků, přičemž 93 % z nich ho doporučuje dál. Ještě víc než hvězdičky ale říká jiný údaj: reklamovanost 0,44 %, tedy zhruba čtyři kusy z tisíce. U příslušenství, které se celý den peče za čelním sklem a snáší otřesy z každého výtluku, je to hodnota, kterou levné držáky obvykle nepředvedou. Klíčové parametry vysvětlené lidsky Celý princip stojí na patentovaném mechanismu Easy One Touch: telefon přiložíte zády k desce držáku a boční ramena se sama sevřou. Vyndáte ho stiskem tlačítek, obojí zvládnete jednou rukou během vteřiny. Držák pojme telefony o šířce 5,9 až 9,2 cm, takže i velký model typu Galaxy S Ultra se do něj vejde. Teleskopické rameno má rozsah 12,7 až 20,32 cm, což je oproti předchozí generaci zhruba o 3,5 cm víc, a doplňuje ho 360° kloub s rozsahem otáčení 225°. V praxi to znamená, že si telefon posunete přesně tam, kde nebrání ve výhledu ani v ovládání rádia. OBJEDNAT NA ALZE Praktická stránka: montáž, přísavka, kabel Držák umístíte na čelní sklo i na palubní desku, v balení je k tomu lepicí terčík, na který přísavka přilne i na nerovném povrchu. Spodní patky nastavíte tlačítkem podle toho, kde má telefon konektor, a gelová podložka s pěnovými úchyty chrání záda telefonu proti odření. Drobnost, kterou uživatelé v recenzích chválí nejčastěji ze všeho: magnetický organizér kabelu na spodní straně, díky kterému nabíječka nepadá do prostoru mezi sedadly. A jedna praktická poznámka z recenzí, která se opakuje: z přísavky je potřeba sloupnout ochrannou fólii, jinak drží mizerně a člověk zbytečně obviňuje výrobek. Co říkají uživatelé Ze 166 psaných recenzí vychází poměrně jednotný obrázek. Lidé opakovaně píšou, že telefon drží pevně a nevrže ani při delší jízdě, oceňují rozsah nastavení a to, že s držákem manipulují jednou rukou za jízdy. Několikrát zazní, že jde o nejlepší držák, jaký dotyčný po sérii levnějších kousků vyzkoušel, a objevují se i zkušenosti po delší době provozu, kde uchycení drží i po dvou letech. KOUPIT DRŽÁK DO AUTA Kritické hlasy se týkají hlavně uchycení na palubovce. Část lidí popisuje, že na skle drží držák perfektně, kdežto na palubní desce hůř, hlavně na členitém povrchu. Několik uživatelů zmiňuje, že plastové šroubky u kloubu je potřeba jednou za čas dotáhnout, jinak se poloha pomalu uvolňuje. Jeden majitel popisuje, že se mu gumová přísavka po létě na přímém slunci naleptala a samostatně ji vyměnit nešlo, jde ale o ojedinělou zkušenost. A poslední drobnost: kdo držák jednou přilepí a pak ho chce přemístit, počítejte s tím, že sundat terčík z palubovky dá práci. Pokud vás konkrétně tenhle model nezaujal, ale příslušenství do auta ve slevě hledáte, projděte si i aktuální Alza Dny, kde se pravidelně objevují další zlevněné držáky, autonabíječky a powerbanky. Nabídka se mění podle skladových zásob. Kdy to smysl nedává Easy One Touch 5 je čistě mechanický držák bez bezdrátového nabíjení a bez podpory MagSafe. Kdo chce telefon jen přicvaknout magnetem a rovnou ho nabíjet, hledá jinou kategorii. Nedává smysl ani v případě, že nosíte telefon v robustním outdoorovém obalu, protože limit šířky 9,2 cm se s ním dá překročit. A pokud máte v autě jen malou plochu ve ventilaci a žádné místo na skle ani palubovce, tenhle držák se svým dlouhým ramenem tam nepatří. Verdikt: pro koho se to vyplatí Za 371 Kč se iOttie dostal na cenu, kterou obvykle vidíte u anonymních držáků bez historie. Rozdíl je v tom, že tenhle má 20 000 prodaných kusů a reklamovanost 0,44 % jako doklad, že vydrží. V minulé akci stál 450 Kč a standardně se prodává za 899 Kč, takže lepší okamžik na nákup se dlouho neobjeví. Montujte ho ale raději na sklo, na palubní desce jsou zkušenosti smíšenější. CHCI DRŽÁK ZA 371 KČ Máte telefon v autě přichycený na skle, na palubovce, nebo ho vůbec nepoužíváte? Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Mohlo by vás zajímat PixWords - nápověda pro 5200 obrázků s odpověďmi Jan Tipmann 27.3.2017 Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1.2025 Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024