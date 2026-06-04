Populární držák do auta je teď o polovinu levnější! Má skvělý zacvakávací mechanismus Hlavní stránka Zprávičky iOttie Easy One Touch 5 je mechanický držák telefonu do ventilační mřížky auta s ovládáním jednou rukou a magnetickým organizérem kabelu S kódem ALZADNY50 ho teď koupíte za 485 Kč místo původních 969 Kč – tedy za polovinu 97 hodnocení dává 4,5/5 a jen 0,2 % reklamovanost; telefon drží skvěle, slabší je ale uchycení do samotné mřížky – záleží na typu auta Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 4.6.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Hledáte spolehlivý držák telefonu do auta? iOttie Easy One Touch 5 teď s kódem ALZADNY50 stojí 485 Kč místo 969 Kč. Patří k nejprodávanějším držákům, ale 97 reálných recenzí prozrazuje jednu věc, kterou je dobré vědět předem. CHCI DRŽÁK ZA 485 KČ Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete kvalitní úchop na jednu ruku, který spolehlivě udrží i těžší telefon.⚠️ Zvažte, že uchycení do mřížky nedrží ve všech autech stejně dobře – u těžších telefonů a hrubších mřížek se může vysouvat.💡 Za 485 Kč s kódem ALZADNY50 je to za polovic populární držák s velmi nízkou reklamovaností (0,2 %). Co říká 97 hodnocení Na jedné věci se majitelé shodují: mechanismus Easy One Touch je výborný. Telefon zacvaknete a vyndáte jednou rukou, drží pevně i velký a těžký mobil (zmiňují i iPhone Pro Max) a držák se neklepe. Proto má hodnocení 4,5/5 a mizivou reklamovanost 0,2 %. Nejčastější výtka míří jinam – na samotné uchycení do ventilační mřížky. U části aut drží jako přibitý (uživatelé chválí třeba Toyotu Avensis, Mazdu 6 nebo Hyundai i30), ale u jiných se s těžším telefonem postupně sklání nebo vypadává, hlavně na nerovné silnici. Záleží hodně na tvaru mřížky. Tip: při montáži pořádně dotáhněte a první dny kontrolujte – a hlavně si nechte balení pro případ, že by vám systém do vašeho auta nesedl a chtěli byste ho vrátit. Komu se vyplatí Za 485 Kč je to skvělá volba, pokud chcete prvotřídní úchop telefonu a máte běžnou ventilační mřížku, do které držák dobře sedne. Pokud máte hodně hladké nebo netypické lamely a těžký telefon, počítejte s tím, že uchycení nemusí být ideální – v tom případě se vyplatí 14denní možnost vrácení. CHCI UŠETŘIT POLOVINU Dáváte v autě přednost držáku do mřížky, nebo na palubovku? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Držák slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025