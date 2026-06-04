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Populární držák do auta je teď o polovinu levnější! Má skvělý zacvakávací mechanismus

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Jakub Kárník
Jakub Kárník
4.6.2026 08:00
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iOttie Easy One Touch 5 Air Vent Mount jpg

Hledáte spolehlivý držák telefonu do auta? iOttie Easy One Touch 5 teď s kódem ALZADNY50 stojí 485 Kč místo 969 Kč. Patří k nejprodávanějším držákům, ale 97 reálných recenzí prozrazuje jednu věc, kterou je dobré vědět předem.

CHCI DRŽÁK ZA 485 KČ

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud chcete kvalitní úchop na jednu ruku, který spolehlivě udrží i těžší telefon.
⚠️ Zvažte, že uchycení do mřížky nedrží ve všech autech stejně dobře – u těžších telefonů a hrubších mřížek se může vysouvat.
💡 Za 485 Kč s kódem ALZADNY50 je to za polovic populární držák s velmi nízkou reklamovaností (0,2 %).

Co říká 97 hodnocení

Na jedné věci se majitelé shodují: mechanismus Easy One Touch je výborný. Telefon zacvaknete a vyndáte jednou rukou, drží pevně i velký a těžký mobil (zmiňují i iPhone Pro Max) a držák se neklepe. Proto má hodnocení 4,5/5 a mizivou reklamovanost 0,2 %.

Nejčastější výtka míří jinam – na samotné uchycení do ventilační mřížky. U části aut drží jako přibitý (uživatelé chválí třeba Toyotu Avensis, Mazdu 6 nebo Hyundai i30), ale u jiných se s těžším telefonem postupně sklání nebo vypadává, hlavně na nerovné silnici. Záleží hodně na tvaru mřížky. Tip: při montáži pořádně dotáhněte a první dny kontrolujte – a hlavně si nechte balení pro případ, že by vám systém do vašeho auta nesedl a chtěli byste ho vrátit.

Komu se vyplatí

Za 485 Kč je to skvělá volba, pokud chcete prvotřídní úchop telefonu a máte běžnou ventilační mřížku, do které držák dobře sedne. Pokud máte hodně hladké nebo netypické lamely a těžký telefon, počítejte s tím, že uchycení nemusí být ideální – v tom případě se vyplatí 14denní možnost vrácení.

CHCI UŠETŘIT POLOVINU

Dáváte v autě přednost držáku do mřížky, nebo na palubovku?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
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