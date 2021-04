iOS vs. Android #2: zásadní rozdíly mezi oběma systémy

Když bychom porovnávali systém Android a jablečný iOS před pár lety, jen málokdo by si dokázal představit, že si budou tyto systémy podobné. Jenže dnes tomu tak je. Už není takový problém přejít z jedné platformy na druhou a zvyknout si. Oba systémy od sebe totiž navzájem kopírují a to ať se to týká designu, různých gest nebo funkcí. Drtivá většina aplikací je také dostupná na obou platformách. Jablečný systém je mnohem otevřenější než před pár lety. Stále jsou zde ale zásadní rozdíly mezi systémy Android a iOS, které byste měli znát a uvědomovat si je.

Haptika

Možná se to zdá jako hloupost, ale právě haptická odezva ve velké míře ovlivňuje to, jaký máte z telefonu pocit. Není to jen u telefonů, ale třeba také u chytrých hodinek. Je velký rozdíl, když vám telefon po notifikaci či akci v systému příjemně zavibruje a nebo když hrubá vibrace zatřese pomalu s celým tělem. A zde bohužel Apple jasně vede. Možná bychom mohli zmínit Pixely, které mají haptiku zvládnutou také docela dobře a právě to je jeden z důvodů, proč mu mnozí přezdívají “iPhone s Androidem”.

Taptic Engines and Vibration Motors – How do they work?!

Když recenzuji nějaký telefon střední třídy, kolikrát mne oslní skvělé parametry, výborný a responzivní displej nebo kvalitní fotoaparáty. Když jej ale používám delší dobu, absence jakéhokoliv haptického motoru mě prostě štve a připadá mi, jako bych se vrátil zpět v čase. Horší je, že stejným problémem trpí celá řada telefonů vyšší střední třídy či dokonce některé vlajkové lodě. Android to má jistě těžší, jelikož telefony vyrábí různé společnosti. Naštěstí se objevila naděje u Qualcommu, který se na haptiku zaměřil a měl by představit nový hardware, který bude tento problém řešit.

Přizpůsobení systému

Když se hádá jablíčkář s Android uživatelem, dojde na to řeč vždycky. Ale ani v tomto článku to nemůžeme nezmínit. Mezi systémem Android a iOS jsou zde totiž zásadní rozdíly. Apple sice udělal v iOS poměrně velký krok kupředu a nyní je možné si systém alespoň nějak přizpůsobit. Asi největším skokem je aktuální iOS 14, který konečně nabízí widgety na hlavní stránce (do té doby byly k dispozici pouze po swjapnutí na pravou stranu) a také App Drawer, což je další velice užitečná možnost.

Do té doby museli jablíčkáři mít všechny své aplikace na domovské obrazovce, popřípadě ve složkách. A to přesto, že ji využili třeba jen jednou za rok. Jenže Android je v tomto ohledu stále mnohem dál. Můžete si vybrat libovolný launcher, různé dynamické tapety nebo třeba instalovat aplikace stažené z internetu. To je věc, kterou prostě Apple nikdy neuvolní. Jejich App Store by totiž velmi pravděpodobně potkal stejný osud, jako obchod v macOS.

Zkrátka při používání Android telefonu máme pocit svobody a volnosti. Můžeme používat jakékoliv aplikace, můžeme si zvýšit výkon telefonu jedním tlačítkem, máme přehlednější widgety a v neposlední řadě také svobodu v tom, od jakého výrobce si telefon koupíme. Někdo dává přednost čistému Androidu, jiný zase One UI či OxygenOS. Android jako takový zůstává stejný, ale nadstavba dokáže kolikrát usnadnit život a být přehlednější, rychlejší a přidává nové a zajímavé funkce.

Aktualizace systému

Ne, fakt nechceme Applu nijak přidávat, byť to v tomto dílu může působit právě tímto dojmem (příště dostanou iPhony pořádně naloženo, slibujeme!). Telefony od Applu mají ale také mnohem lepší softwarovou podporu a to i přesto, že se výrobci jako třeba Samsung v tomto ohledu velice zlepšili. Aktuálně nejstarší iPhony s podporou iOS 14 jsou modely 6S. To je telefon, který vyšel v roce 2015 jako konkurent tehdejší Galaxy S6.

Dovedete si vůbec představit situaci, kdy by právě Gaůaxy S6 dostal aktualizaci na Android 11? A to je potřeba říct, že právě tento model byl poměrně dlouho podporován a jeho poslední aktualizace je z roku 2018. Bohužel dva roky softwarových aktualizací (nových verzí Androidu) a tři roky bezpečnostních záplat jsou u Android mobilů úspěchem. Právě dřívější konec podpory telefonu vás v podstatě nutí pro koupi nového. Alespoň v případě, že chcete mít nejnovější systém a tím pádem i funkce a vylepšení. U jablečného telefonu máte jistotu, že když si koupíte poslední model, dostanete minimálně 5 let aktualizací na nejnovější systém.

Ano, je pravda že nejstarší modely jsou kolikrát na novém systému mnohonásobně pomalejší, nicméně se stále nejedná o nepoužitelné telefony. A to nepočítáme bezpečnostní záplaty, které jsou u Applu snad nekonečné a telefony jako iPhone 5 je stále dostávají. Je také potřeba zmínit fakt, že v době, kdy oficiálně Apple uvolní novou verzi iOS, je okamžitě dostupná na všechny telefony. Google při vydání nového Androidu dává přednost samozřejmě svým Pixelům, které systém dostanou poměrně rychle od vydání. Co ale další výrobci? Vždyť Android 11 byl představen v září 2020 a že by trh tímto systémem nějak překypoval se říct rozhodně nedá. Pokud chcete problematice porozumět více, doporučujeme video od Linus Tech Tips.

Jaké hlavní rozdíly mezi systémem Android a iOS vidíte vy?