Apple představil iOS 27 a s ním i zcela novou AI! V Česku si na ní ale můžeme nechat zajít chuť Hlavní stránka Zprávičky Apple na WWDC 2026 představil iOS 27 a zcela přepracovanou Siri — tu samou, kterou slíbil už před dvěma lety Nový asistent stojí částečně na Google Gemini a do EU ani Číny zatím nedorazí Nejvýkonnější AI běžící přímo v telefonu vyžaduje iPhone 17 Pro nebo iPhone Air — základní sedmnáctka vypadla Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 9.6.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Vývojářská konference Applu bývá přehlídkou velkých slibů. Letošní WWDC 2026 ale působilo spíš jako splácení starého dluhu. Apple konečně ukázal Siri, kterou avizoval už v roce 2024 a původně ji chtěl nacpat do iOS 18. Že přišla se zpožděním dvou let a s vydatnou pomocí Googlu, to je příběh sám o sobě. A k tomu se přidává jedno nemilé překvapení: to nejlepší z nové umělé inteligence si užijí jen majitelé těch nejdražších telefonů. Siri, kterou Apple slíbil před dvěma lety Pod kapotou pomáhá konkurence Nejlepší AI? Jen pro majitele nejdražších iPhonů iOS 27 jako oslava rychlosti Umělá inteligence se rozlézá do aplikací Siri, kterou Apple slíbil před dvěma lety Novou Siri uvedl Mike Rockwell, viceprezident pro její vývoj, a začal designem. Barevný světelný okraj obrazovky mizí a nahrazuje ho rozhraní postavené na Dynamic Islandu s tmavým motivem. Asistenta vyvoláte stažením prstu z ostrůvku nahoře, případně osvědčenými způsoby. Siri nově dostává vlastní aplikaci, rozumí kontextu na obrazovce a zná vaše kontakty, aniž byste je museli v každém příkazu jmenovat. Přibyla volba „Write with Siri“, nastavitelné tempo a expresivita hlasu a samozřejmostí je napojení na CarPlay i AirPods. Pokud vám to zní povědomě, máte pravdu — přesně tohle Apple předváděl na pódiu už v roce 2024. Funkce navíc spustí nejdřív jen anglicky a teprve postupně přibudou další jazyky. A hned dvě velká „ale“ pro nás: nová Siri zatím nedorazí do Evropské unie ani do Číny. Vzhledem k tomu, že Apple Intelligence dodnes neumí česky, je to pro tuzemské zákazníky další důvod, proč zůstat nohama na zemi. Pod kapotou pomáhá konkurence Celé to pohání druhá generace modelu běžícího přímo v zařízení, doplněná o širší znalost světa a takzvané akce v aplikacích. Vyhledávání čerpá ze sémantického indexu Spotlightu. Zajímavější je ovšem partnerství, které Apple přiznal: na pozadí mu vypomáhá Gemini od Googlu. Firma, která roky stavěla marketing na soukromí a vlastních řešeních, tak u svého nejviditelnějšího produktu roku sahá po cizí umělé inteligenci. Konverzace se Siri se přitom mají soukromě synchronizovat napříč zařízeními přes iCloud. Nejlepší AI? Jen pro majitele nejdražších iPhonů A teď to nepříjemné. Zatímco většina nových funkcí poběží i na starším železe, ten nejvýkonnější on-device model má překvapivě tvrdé nároky. Potřebujete iPhone 17 Pro, nebo iPhone Air, případně iPad s čipem M4 a Mac s M3 — vždy s minimálně 12 GB operační paměti. Dosud si Apple Intelligence vystačila s 8 GB. Největším šokem je, že ze seznamu vypadl i základní iPhone 17 — má totiž jen 8 GB RAM. Majitelé nepodporovaných modelů se k funkcím sice dostanou, ale poběží jim přes Private Cloud Compute, tedy pomaleji a se zpožděním datového centra. Jinými slovy: chcete-li to nejrychlejší, připravte si peníze na vrcholný kus. Část funkcí navíc bude mít denní limity, které si zvednou jen předplatitelé iCloudu+. iOS 27 jako oslava rychlosti Pokud vás AI nechává chladnými, zaujme možná jiná věc. iOS 27 má být především o výkonu a vychytaných chybách. Apple slibuje až o 30 % rychlejší spouštění aplikací, o 70 % svižnější načítání nových snímků ve Fotkách a o 80 % rychlejší AirDrop. Starším telefonům má přidat na plynulosti nový plánovač zátěže procesoru. Systém přitom poběží na všech iPhonech, které zvládly iOS 26 — tedy od iPhonu 11 a iPhonu SE 2. generace výš. Vizuální stránku ladí návrhový jazyk Liquid Glass. Ten dostává posuvník průhlednosti, kterým si efekt skla nastavíte od jemně tónovaného po průzračný. Apple zároveň překreslil ikony, aby působily ostřeji a oddělil jejich jednotlivé vrstvy — reakce na loňské stížnosti, že vypadaly rozmazaně. Umělá inteligence se rozlézá do aplikací AI prostupuje i jednotlivými aplikacemi. Fotky vylepšují nástroj Clean Up pro odstranění objektů z komplikovaných scén a přidávají dvojici novinek: Extend dogeneruje obraz za okraje snímku a Reframe umí změnit úhel záběru či oddálit, ovšem za cenu zpracování v cloudu. Pracují i s fotkami z jiných fotoaparátů, nejen z iPhonů. Aplikace Hesla dostává agentní funkci, která za vás dokáže sama vyměnit kompromitované přihlašovací údaje. Safari nově třídí panely podle témat a hlídá změny na webových stránkách. Zprávy, Mail i Kalendář nabízejí kontextové návrhy a Kalendář přijímá události zadané přirozeným jazykem. Drobnost, která potěší napříč platformami: sdílená alba na iCloudu konečně umí sdílení i se zařízeními s Androidem a Windows. Vývojářská beta iOS 27 vychází ještě dnes, veřejná příští měsíc a ostrá verze dorazí v září. Nová Siri se do bety dostane až někdy během podzimu. Láká vás přepracovaná Siri, nebo už jste na sliby Applu opatrní? Zdroj: 9to5Mac, Apple O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář AI Apple iOS iPhone Mohlo by vás zajímat Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1.2025 WhatsApp dokáže zlikvidovat paměť vašeho mobilu. Jak ho zkrotit? Jana Skálová 30.12.2024 Google uhodil hřebíček na hlavičku. Novou funkci Gemini si uživatelé zamilovali a teď je navíc ještě lepší Adam Kurfürst 16.11.2024 AI spotřebovává neskutečné množství elektřiny i vody. Jak dlouho to bude udržitelné? Jana Skálová 3.1.2025 Skvělá zpráva! Apple TV+ bude o víkendu zdarma a pro všechny. Jak na to? Jana Skálová 2.1.2025 2nm čipy se odkládají. Nvidia a Qualcomm hledají řešení u Samsungu Libor Foltýnek 6.1.2025