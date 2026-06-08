24jádrový Intel Core Ultra 7 270K Plus v akci! Už bez ní byl hodně výhodný Hlavní stránka Zprávičky Intel Core Ultra 7 270K Plus je procesor Arrow Lake Refresh s 24 jádry, boostem 5,5 GHz, soketem Intel 1851, podporou DDR5 a integrovanou grafikou (bez chladiče v balení) S kódem ALZADNY5 ho teď koupíte za 7 599 Kč místo původních 8 299 Kč – sleva 700 Kč V podstatě jde o přejmenovanou Core Ultra 9 285K za tisíce méně; je to ale spíš pracovní procesor – na čisté hraní jsou X3D od AMD lepší Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 8.6.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Stavíte výkonné PC hlavně na práci a kreativní tvorbu? Intel Core Ultra 7 270K Plus teď s kódem ALZADNY5 stojí 7 599 Kč místo 8 299 Kč. A je za tím zajímavý příběh, kvůli kterému dává smysl. CHCI PROCESOR ZA 7 599 KČ Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete highendový výkon na práci, kreativní a profesionální zátěž za rozumnou cenu.⚠️ Zvažte, že na čisté hraní jsou X3D procesory AMD lepší, spotřeba je vysoká (250 W) a v balení není chladič.💡 Za 7 599 Kč s kódem ALZADNY5 dostanete v podstatě přejmenovanou Core Ultra 9 285K, která jinak stojí kolem 14 000 Kč. V podstatě Core Ultra 9 285K levněji Tohle je hlavní pointa, na kterou upozorňují recenze. Intel zrušil nejvyšší model 290K Plus, takže 270K Plus je v jádru tatáž čipová špička jen s o ~200 MHz nižším turbem – výkon je tedy prakticky stejný jako u dražší Core Ultra 9 285K, ale prodává se levněji pod označením „7″. V profesionální a aplikační zátěži se výkonem blíží Ryzenu 9 9950X, takže pro střih videa, 3D, kompilaci a kreativní práci je to skvělý poměr cena/výkon. Majitelé potvrzují svižný a stabilní chod a v běžném provozu i v hrách (kde nejede naplno) je překvapivě úsporný. KOUPIT S KÓDEM ALZADNY5 Na co myslet Buďme féroví. Pokud na PC hlavně hrajete, lepší volbou jsou herní procesory AMD s 3D V-Cache (třeba Ryzen 7 9800X3D). Tenhle Intel je spíš „práce a k tomu hraní“. Dál počítejte s vysokou spotřebou: v plné zátěži si vezme 250 W (zhruba o 50 W víc než 9950X), takže potřebuje pořádné chlazení – 240mm AIO to zvládne, vzduchový chladič je na hraně, a v balení žádný není. K přetaktování je nutná deska Z890. A dvě praktické poznámky majitelů: utilita PPP funguje jen na Windows 11, a u rozbalených kusů se vyplatí opatrnost – jeden uživatel narazil na slabší paměťový řadič (IMC), který neudržel nejvyšší frekvence RAM. Kupujte raději zapečetěné. Pro výkonné pracovní a kreativní PC je to za 7 599 Kč vážně dobrá koupě – highend za cenu střední třídy. Kdo staví čistě herní mašinu, ať zamíří k X3D od AMD. CHCI UŠETŘIT ZA HIGHEND Stavíte PC spíš na práci, nebo na hraní? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Intel procesor slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025