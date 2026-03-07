20 jader za 6 tisíc? Intel Core Ultra 7 265KF je teď na historickém minimu! Hlavní stránka Zprávičky Intel Core Ultra 7 265KF je 20jádrový procesor architektury Arrow Lake s boostem až 5,5 GHz a 3nm výrobní technologií Na Alze stojí 5 999 Kč – při uvedení v roce 2024 stál 11 290 Kč, později klesl na 7 399 Kč K procesoru dostanete herní titul zdarma v hodnotě 3 890 Kč (Intel Holiday Bundle) Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 7.3.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Dvacetijádrový procesor od Intelu za cenu, za kterou se ještě nedávno prodávaly střední modely. Intel Core Ultra 7 265KF aktuálně na Alze stojí 5 999 Kč – to je téměř polovina původní ceny z roku 2024. Navíc k němu dostanete herní titul zdarma v hodnotě skoro 4 tisíce. Aktuální cenu a dostupnost si ověřte v detailu produktu na Alze. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud stavíte nový PC nebo upgradujete starší systém a chcete silný multithreadový výkon na práci, tvorbu obsahu i hry za rozumnou cenu.⚠️ Zvažte, pokud hledáte čistě herní procesor za každé FPS – v 1080p hrách může být AMD 9800X3D o jednotky procent rychlejší, ovšem za výrazně vyšší cenu.💡 Za 5 999 Kč dostanete 20 jader, 3nm technologii, vylepšenou energetickou účinnost a hru zdarma – to je v poměru cena/výkon aktuálně těžko překonatelné. ZOBRAZIT CENU NA ALZE Proč je 265KF za tuhle cenu zajímavý Core Ultra 7 265KF nabízí 20 jader a 20 vláken s maximální frekvencí 5,5 GHz, 30 MB L3 cache a 3nm výrobní technologii. V produktivitě – střih videa, rendering, kompilace, multitasking – jde o výrazně výkonnější procesor než osmijádrové AMD alternativy ve stejné cenové hladině. V Cinebench R23 dosahuje skóre kolem 36 tisíc bodů, zatímco AMD Ryzen 7 9700X se pohybuje kolem 21 tisíc. Klíčová výhoda oproti předchozí 14. generaci Intelu: výrazně nižší teploty a spotřeba. Uživatelé na Redditu opakovaně potvrzují, že 265KF běží o 10–15 °C chladněji než 14700K při srovnatelném výkonu a spotřebuje v průměru o 70 W méně. S aktualizovaným BIOSem a profilem 200S Boost (přetaktování kryté zárukou) se herní výkon dále přibližuje k top modelům. Hry, platforma a na co si dát pozor V hrách na 1440p a 4K je rozdíl oproti AMD X3D procesorům minimální – bavíme se o jednotkách FPS. Při hraní na vyšších rozlišeních je výkon limitován hlavně grafickou kartou, ne procesorem. 265KF je varianta bez integrované grafiky, takže potřebujete dedikovanou GPU. Chladič rovněž není součástí balení – kvalitní vzduchový chladič ale podle uživatelů bohatě stačí. Procesor vyžaduje socket LGA 1851 a desku s chipsetem Z890 (pro přetaktování) nebo B860. Paměti musí být DDR5. Pokud stavíte nový systém od základu, počítejte s investicí do desky a pamětí. KOUPIT INTEL 265KF V AKCI Verdikt Intel Core Ultra 7 265KF za 5 999 Kč je aktuálně jedním z nejlepších poměrů cena/výkon na trhu desktopových procesorů. Dvacet jader, moderní 3nm architektura, nízké teploty a herní titul zdarma – to je balíček, který dává smysl jak pro hráče, tak pro tvůrce obsahu a vývojáře. Pokud hledáte čistě herní procesor a nezajímá vás produktivita, AMD X3D řada může být o pár procent rychlejší ve hrách – ale za výrazně vyšší cenu. Další procesory a PC komponenty ve slevě najdete v aktuálních Alza Dnech. VYUŽÍT SLEVU NA INTEL 265KF Stavíte nový PC, nebo upgradujete stávající sestavu? Co jste si vybrali za procesor? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Intel procesor slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025