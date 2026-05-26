TOPlist

14jádrový procesor Intel teď stojí jen 4 tisíce! Ještě před rokem stál dvojnásobek a má skvělou spotřebu

  • Procesor Intel Core Ultra 5 245K spadl z 8 329 Kč na 3 999 Kč — méně než polovina původní ceny
  • 14 jader (6 výkonných + 8 úsporných), výroba u TSMC na 3nm procesu a integrované NPU pro AI úlohy
  • Skvělý na tvorbu a efektivitu, na hraní ale patří spíš k průměru generace — chladič navíc v balení chybí

Sdílejte:
Jakub Kárník
Jakub Kárník
26.5.2026 14:00
Ikona komentáře 0
intel core ultra jpg

Stavíte nové PC a hledáte rozumný procesor do středu sestavy? Intel Core Ultra 5 245K z generace Arrow Lake právě na Alze klesl z 8 329 Kč na 3 999 Kč, tedy na méně než polovinu. Za tuhle cenu jde o jednu z nejzajímavějších nabídek v segmentu, jen je dobré vědět, v čem čip vyniká a kde naopak ztrácí dech.

Rychlé shrnutí

✅ Výborná energetická efektivita a nízké teploty — uživatelé hlásí v klidu kolem 25 W
✅ Silný vícevláknový a tvůrčí výkon, integrované NPU pro AI
⚠️ Ve hrách jen průměr generace, navíc v balení není chladič
💡 Sedne tvůrcům a do pracovních sestav, vyhranění hráči ať zváží alternativy

Co Arrow Lake přináší

Core Ultra 5 245K nabízí 14 jader v konfiguraci 6 výkonných a 8 úsporných, dohromady tedy 14 vláken. To je důležitý detail — Intel u Arrow Lake poprvé vyřadil Hyper-Threading, takže počet vláken odpovídá počtu jader. Výkonná jádra zvládnou boost až 5,2 GHz a procesor je odemčený pro přetaktování. Zajímavostí je výroba: jádro vzniká u TSMC na 3nm procesu, jde tedy o jeden z prvních mainstreamových desktopových čipů Intelu, který nevyrábí firma sama.

Hlavní devízou téhle generace je efektivita. Procesor má oficiální TDP 125 W (v turbu až 159 W), ale v praxi se chová velmi střídmě — jeden ze zákazníků na Alze naměřil v klidu pouhých 25 W a při sledování YouTube 27 W. S tím souvisí i příjemně nízké teploty, recenzenti zmiňují kolem 30 °C s vodním chlazením i při zátěži. Novinkou v desktopu je také integrované NPU (Intel AI Boost) pro lokální zpracování AI úloh, které ocení hlavně tvůrci a vývojáři.

Koupit Intel Core Ultra 5 245K za 3 999 Kč

Pro koho dává smysl a na co si dát pozor

Tady přichází nutné upřesnění. Arrow Lake sklidil při uvedení vlažné přijetí právě kvůli hrám — v herním výkonu 245K zaostává nejen za konkurenčními Ryzeny, ale v některých titulech i za vlastní starší generací Intelu. Pokud tedy stavíte čistě herní mašinu a chcete maximum snímků za vteřinu, existují lepší volby. Naopak ve vícevláknových úlohách, střihu videa a kreativní práci si čip vede výborně a jeho efektivita z něj dělá příjemného společníka do tiché a chladné sestavy. Ostatně i zákazníci na Alze ho hodnotí převážně jako solidní procesor střední třídy za rozumné peníze.

Počítejte také s tím, že jde o čip pro patici LGA 1851 s podporou pamětí DDR5, takže budete potřebovat odpovídající desku. A hlavně — v balení není chladič, ten je nutné dokoupit. Vzhledem k nízkým teplotám si ale vystačíte i s rozumně dimenzovaným vzduchovým modelem, nemusíte hned sahat po nejdražší vodě.

Za 3 999 Kč je Core Ultra 5 245K nabídka, která dává smysl pro každého, kdo staví univerzální nebo pracovní sestavu a ocení nízkou spotřebu i moderní platformu. Vyhranění hráči ať zváží alternativy, všichni ostatní dostávají za polovinu původní ceny moderní 3nm čip s NPU a slušným výkonem. Při takovém poklesu se výhrady ohledně hraní snášejí výrazně snáz.

Koupit za zvýhodněnou cenu na Alze

Je pro vás důležitější efektivita a tvorba, nebo poslední snímky za vteřinu ve hrách?

Zdroj: Alza.cz

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Lidl Outlet

Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké

Jana Skálová
9.1.2025
CZC akce slevy

CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024)

Jakub Kárník
31.7.2024
klimatizace silvercrest lidl akce sleva

Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem

Jakub Kárník
10.7.2024
DATART slevy

Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami

Jana Skálová
26.12.2024

Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku

Jakub Kárník
30.9.2024
windows 11 office pro 2021 slevy

Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji

Komerční článek
9.1.2025