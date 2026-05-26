14jádrový procesor Intel teď stojí jen 4 tisíce! Ještě před rokem stál dvojnásobek a má skvělou spotřebu Hlavní stránka Zprávičky Procesor Intel Core Ultra 5 245K spadl z 8 329 Kč na 3 999 Kč — méně než polovina původní ceny 14 jader (6 výkonných + 8 úsporných), výroba u TSMC na 3nm procesu a integrované NPU pro AI úlohy Skvělý na tvorbu a efektivitu, na hraní ale patří spíš k průměru generace — chladič navíc v balení chybí Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 26.5.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Stavíte nové PC a hledáte rozumný procesor do středu sestavy? Intel Core Ultra 5 245K z generace Arrow Lake právě na Alze klesl z 8 329 Kč na 3 999 Kč, tedy na méně než polovinu. Za tuhle cenu jde o jednu z nejzajímavějších nabídek v segmentu, jen je dobré vědět, v čem čip vyniká a kde naopak ztrácí dech. Co Arrow Lake přináší Pro koho dává smysl a na co si dát pozor Rychlé shrnutí ✅ Výborná energetická efektivita a nízké teploty — uživatelé hlásí v klidu kolem 25 W✅ Silný vícevláknový a tvůrčí výkon, integrované NPU pro AI⚠️ Ve hrách jen průměr generace, navíc v balení není chladič💡 Sedne tvůrcům a do pracovních sestav, vyhranění hráči ať zváží alternativy Co Arrow Lake přináší Core Ultra 5 245K nabízí 14 jader v konfiguraci 6 výkonných a 8 úsporných, dohromady tedy 14 vláken. To je důležitý detail — Intel u Arrow Lake poprvé vyřadil Hyper-Threading, takže počet vláken odpovídá počtu jader. Výkonná jádra zvládnou boost až 5,2 GHz a procesor je odemčený pro přetaktování. Zajímavostí je výroba: jádro vzniká u TSMC na 3nm procesu, jde tedy o jeden z prvních mainstreamových desktopových čipů Intelu, který nevyrábí firma sama. Hlavní devízou téhle generace je efektivita. Procesor má oficiální TDP 125 W (v turbu až 159 W), ale v praxi se chová velmi střídmě — jeden ze zákazníků na Alze naměřil v klidu pouhých 25 W a při sledování YouTube 27 W. S tím souvisí i příjemně nízké teploty, recenzenti zmiňují kolem 30 °C s vodním chlazením i při zátěži. Novinkou v desktopu je také integrované NPU (Intel AI Boost) pro lokální zpracování AI úloh, které ocení hlavně tvůrci a vývojáři. Koupit Intel Core Ultra 5 245K za 3 999 Kč Pro koho dává smysl a na co si dát pozor Tady přichází nutné upřesnění. Arrow Lake sklidil při uvedení vlažné přijetí právě kvůli hrám — v herním výkonu 245K zaostává nejen za konkurenčními Ryzeny, ale v některých titulech i za vlastní starší generací Intelu. Pokud tedy stavíte čistě herní mašinu a chcete maximum snímků za vteřinu, existují lepší volby. Naopak ve vícevláknových úlohách, střihu videa a kreativní práci si čip vede výborně a jeho efektivita z něj dělá příjemného společníka do tiché a chladné sestavy. Ostatně i zákazníci na Alze ho hodnotí převážně jako solidní procesor střední třídy za rozumné peníze. Počítejte také s tím, že jde o čip pro patici LGA 1851 s podporou pamětí DDR5, takže budete potřebovat odpovídající desku. A hlavně — v balení není chladič, ten je nutné dokoupit. Vzhledem k nízkým teplotám si ale vystačíte i s rozumně dimenzovaným vzduchovým modelem, nemusíte hned sahat po nejdražší vodě. Za 3 999 Kč je Core Ultra 5 245K nabídka, která dává smysl pro každého, kdo staví univerzální nebo pracovní sestavu a ocení nízkou spotřebu i moderní platformu. Vyhranění hráči ať zváží alternativy, všichni ostatní dostávají za polovinu původní ceny moderní 3nm čip s NPU a slušným výkonem. Při takovém poklesu se výhrady ohledně hraní snášejí výrazně snáz. Koupit za zvýhodněnou cenu na Alze Je pro vás důležitější efektivita a tvorba, nebo poslední snímky za vteřinu ve hrách? Zdroj: Alza.cz O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Intel procesor slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025