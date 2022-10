Poté, co v minulém týdnu několik hodin nefungoval WhatsApp řeší společnost Meta další problém. Tentokrát se týká Instagramu, který nefunguje ani ve webovém rozhraní a někteří uživatelé si na Twitteru dokonce stěžují i na to, že byl jejich účet pozastaven.

Osobně nám Instagram také pár desítek minut nefungoval. Podle serveru Downdetector si na problémy stěžuje velké množství lidí a to se potvrdilo i na Twitteru, kde můžete na zkušenosti narazit pod hashtagem #instagramdown. Kromě výpadků se uživatelé setkávají také s tím, že jim náhodně ubývají sledující, což se může dotknout influencerů, kteří aplikaci používají ke svému podnikání.

All of us coming to twitter to confirm instagram is down #instagramdown pic.twitter.com/DT6BthlNDK

— cesar (@jebaiting) October 31, 2022