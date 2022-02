Konec krádeží? Na Instagramu je konečně lepší ochrana účtu

Pokud patříte mezi uživatele sociální sítě Instagram a zároveň ji používají i vaši přátelé, je velmi pravděpodobné, že jste již někdy setkali s případem odcizení účtu. Člověk se v jednu chvíli podívá do aplikace a zjistí, že jeho účet… už není jeho. Tato nemilá praktika útočníků trápí populární službu již několik let a úplně eliminovat ji zatím nepomohlo ani několik nově zavedených opatření. Snad se o to postarají funkce, které nyní Instagram po několikaměsíčním testování oficiálně zavádí globálně.

Ke stávajícím prvkům, mezi které patří například dvoufázové ověření nebo kontrola přihlašovací aktivity, přibudou další dva. První z nich je pojmenovaný Bezpečnostní kontrola a jde o nově zavedenou skupinu kroků, které Instagram doporučí provést pro co nejlepší zabezpečení účtu. Patří sem jak zmíněné dvoufázové ověření, tak i kontrola správného e-mailu, pravidelná změna hesla nebo propojení správného telefonního čísla. Všechny tyto položky mohou účet efektivněji chránit a případně pomoci při řešení odcizení.

Další funkcí, kterou se má posílit ochrana Instagram účtů, je ověření totožnosti za pomoci přátel. Podobně jako na Facebooku tedy bude možné odcizený profil získat zpět díky potvrzení od některých spřízněných lidí.

