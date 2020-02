Instagram chystá sekci pro zobrazení příspěvků bez filtrování

UUživatelé sociálních sítí na svých profilech, denně, sdílejí nespočet příspěvků. Při velkém množství přátel (sledovaných), bychom se tak veškerým obsahem prokousávali celé hodiny, přičemž by pro nás většina fotografií, statusů, odkazů (…) mohla být v podstatě nezáživná. Z tohoto důvodu Facebook a později i Instagram začaly obsah filtrovat, bez možnosti sledování všech příspěvků. To by se však, v případě Instagramu, mělo nyní změnit.

Reverzní inženýrka, Jane Wong, na svém Twitteru sdílela poznatky z procházení aktuálního kódu aplikace, kde objevila testovanou sekci, nazvanou „Latest posts“. Jedná se v podstatě o vyskakovací okno, které se po spuštení Instagramu zobrazí přes klasický kanál s výpisem příspěvků. Obsahem tohoto okna jsou veškeré fotografie či videa, které vámi sledovaní stihli publikovat za dobu vaší nepřítomnosti. Pokud se tak testovaná novinka skutečně stane součástí produkční verze aplikace, může sloužit jako nástroj k tomu, abyste nepropásli žádné z příspěvků svých blízkých.

Instagram is working on “Latest Posts” feed for catching up feed posts This sounds like the chronological feed people are asking for. Similar, but not the same 👀 pic.twitter.com/AUMwlZGtUr — Jane Manchun Wong (@wongmjane) February 14, 2020

Dává tak šanci na zobrazení i těm příspěvkům, které nebyly umělou inteligencí vyhodnoceny, jako „hodné“ zobrazení. Otázkou však zůstává, zda budou do výpisu „Latest post“ zakomponovány sponzorované příspěvky. Pokud by se tak nestalo mohla by být novinka nástrojem pro zvýšení uživatelského zážitku. Na odpověď si budeme muset počkat až po tom (jestli vůbec), co se novinka stane oficiální součástí Instagramu.

Uvítali byste, když by Instagram umožnil zobrazit všechny příspěvky?

Zdroj: Techcrunch