Nahota v Instagram chatu bude mít (tak trochu) útrum

Komunikace na sociálních sítích má své neoddiskutovatelné výhody, ale moderní forma snadného spojení je samozřejmě také semeništěm pro různé druhy negativních kybernetických aktů. Patří mezi ně například i posílání vizuálně explicitních obrázků či videí, ať už zachycující jednoho z účastníků korespondence, nebo někoho jiného. Instagram momentálně testuje novinku, která se snaží tento trend přiškrtit. Nahota přítomná v Instagram chatu by měla být do budoucna částečně blokována.

Jak ukazují první snímky testované funkce, nový automatizovaný systém dokáže na snímku rozpoznat nahé tělo a příjemce na to upozorní. Ačkoli bude mít možnost obsah na jedno klepnutí zobrazit, nezjeví se mu okamžitě před očima po otevření konverzace. Průvodní popis mimo jiné zmiňuje, že Instagram k fotografiím nebude mít žádný přístup, i když jeho automat dokáže snímky analyzovat.

#Instagram is working on nudity protection for chats 👀

ℹ️ Technology on your device covers photos that may contain nudity in chats. Instagram CAN'T access photos. pic.twitter.com/iA4wO89DFd

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) September 19, 2022