Přání milionů lidí vyslyšeno. Psaní zpráv přes Instagram míří na web

Uživatelé sociální sítě Instagram se snad konečně dočkají vytouženého vylepšení její webové verze. I do prohlížečů se totiž chystá jeho prostředí pro zasílání soukromých zpráv. Funkci, která je roky dostupná pouze v mobilní aplikaci, tak budeme zřejmě moci využít třeba i na počítačích. Jak už to u takových novinek bývá, i Instagram chat na webu je teď dostupný k testování jen pro hrstku vybraných nebo náhodně zvolených uživatelů. Termín ostrého zavedení je přitom zatím neznámý. Ani teď nemáme info o tom, že by šla novinka nějak manuálně zapnout.

Potenciální Instagram chat na webu by každopádně ulehčil život obrovskému množství uživatelů, kteří si na této sociální síti rádi píšou s ostatními a rádi by při tom často odložili telefon. Nemusí přitom jít jen o běžné kamarádské tlachání, ale i o komunikaci influencerů či firem s followery. Zavedení této novinky by korespondovalo s předchozími tvrzeními firmy Facebook Inc. (zejména z úst šéfa Marka Zuckerberga), že se bude snažit na svých platformách Instagram, WhatsApp i Facebook Messenger uživatelům chatování usnadnit. A to dokonce i mezi nimi napříč.

For those of you into your DMs, today we start to test Direct on the desktop web. Now, it’s only a small percentage of people for now — we need to make sure it works well — but we hope to bring this to everyone soon.https://t.co/x0toGW66Bp

— Adam Mosseri (@mosseri) January 14, 2020