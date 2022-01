Instagram (opět) radikálně mění systém pro řazení příspěvků

Pokud alespoň trochu rozumíte sociálním sítím, pravděpodobně víte, že se u drtivé většiny z nich řadí příspěvky ke zhlédnutí primárně na základě předem nastaveného algoritmu. Ten s přihlédnutím na velké množství aspektů rozhoduje o tom, zda jako další uvidíte fotku od bratrance nebo video vašeho oblíbeného obchodu za rohem, přičemž čas jejich publikace úplně nehraje roli. A teď dobrá zpráva pro uživatele Instagramu a odpůrce tohoto systému: Síť, která algoritmus začala využívat nedlouho po odkoupení Facebookem, se nyní po dlouhých letech částečně vrátí do starých kolejí.

Testing Feed Changes 👀

We’re starting to test the ability to switch between three different views on your home screen (two of which would give you the option to see posts in chronological order):

– Home

– Favorites

– Following

We hope to launch these soon. More to come. ✌🏼 pic.twitter.com/9zvB85aPSp

— Adam Mosseri (@mosseri) January 5, 2022