Uniklé rendery odhalily Insta360 X6. Bude kompaktnější a natočí 8K při 50 fps, ale zdraží

  • Uniklé oficiální snímky ukázaly novou 360° kameru Insta360 X6 ještě před jejím představením
  • Tělo má být výrazně kompaktnější a natáčet 8K video při 50 snímcích za sekundu
  • Za základní verzi si podle úniku připravte v přepočtu zhruba 17 tisíc korun (689 eur)

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Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
12.7.2026 20:00
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instsa360 x6 render leak
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Pokud rádi natáčíte akci ve všech směrech najednou, měli byste zpozornět. Ještě než stihlo Insta360 cokoliv oznámit oficiálně, prosákly na veřejnost marketingové snímky i evropská cena chystané Insta360 X6. Podle nich má nová 360° kamera zmenšit tělo, přidat plynulejší 8K záběr – a zároveň citelně zdražit.

Překvapivě kompaktní tělo

Snímky i chystanou cenu zveřejnil na německém webu WinFuture známý leaker Roland Quandt, který má s odhalováním nevydaných produktů dlouholetou zkušenost. Na první pohled zaujme hlavně tvar. Tělo kamery má být výrazně kratší a kompaktnější než u loňské X5 – rozměry se podle úniku blíží spíš klasické akční kameře než dosavadním protáhlým 360° modelům.

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Osvědčené uspořádání ale zůstává: kamera si drží dva senzory (jeden na přední a další na zadní straně), které dohromady poskládají celý kruhový záběr. Změnou prošel dotykový displej s nově různě zaoblenými rohy, na bocích najdete tlačítka spouště a napájení, mikrofonní otvory ze čtyř stran a na spodku stativový závit – tedy výbavu, jakou od téhle třídy kamer čekáte.

Co nová kamera natočí?

Největší tahák se ukrývá ve specifikacích videa. Zatímco X5 zvládne 8K rozlišení jen při 30 snímcích za sekundu, Insta360 X6 má podle úniku natáčet 8K při 50 snímcích za sekundu. V praxi to znamená plynulejší obraz a hlavně prostor pro zpomalené video – z padesáti snímků jde sestříhat výrazně svižnější slow motion, než dovolí poloviční hodnota. Objevují se i zmínky o 60 snímcích za sekundu, tady ale zatím zůstává víc otazníků než jistoty.

Řadu důležitých parametrů únik naopak mlčky přechází. O velikosti snímačů, výdrži baterie ani odolnosti proti vodě zatím nevíme nic – a dokud kamera nebude oficiálně na světě, je namístě brát i sebejistěji znějící údaje s rezervou.

Očekávejte zdražení

A teď to, co bude pro spoustu lidí rozhodující – peníze. Za základní balení bez příslušenství si podle úniku připlatíte v přepočtu zhruba 17 tisíc korun (689 eur), takzvaný Essentials Bundle se má vyšplhat asi na 19,5 tisíce korun (789 eur). Oficiální české ceny pochopitelně zatím nikdo nepotvrdil.

Že jde o zdražení, je vidět i ve srovnání s předchůdkyní: X5 startovala loni v dubnu na 589 eurech a v českých e-shopech se dnes dá pořídit zhruba od 11 tisíc korun. Nová generace si tak řekne o citelně víc, byť za lepší záběr a menší tělo.

Přesné datum představení zatím známé není. Vzhledem k tomu, že se kamera objevila už v nabídce jednoho z prodejců, ale nejspíš nebude na oficiální premiéru dlouho čekat.

Vyměnili byste starší 360° kameru za novou Insta360 X6?

Zdroje: WinFuture, Notebookcheck, Gizmochina

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O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
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