Insta360 X4 Air je ultralehká kamera s 8K videem, odolnou konstrukcí a hromadou chytrých funkcí Hlavní stránka Zprávičky Insta360 představilo ultralehkou 360° kameru X4 Air s hmotností pouhých 165 gramů Novinka natáčí 8K video při 30 fps a disponuje vyměnitelnými čočkami Alza už má kameru v katalogu za 9 690 Kč s dostupností od 10. listopadu Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 29.10.2025 22:00 Žádné komentáře 0 Společnost Insta360 oficiálně odhalila svou nejnovější 360° kameru X4 Air, která se pyšní rekordně nízkou hmotností a přitom zachovává špičkové parametry včetně 8K rozlišení. S hmotností pouhých 165 gramů jde o nejlehčí 8K 360° kameru v portfoliu výrobce. Novinka zamíří také na český trh, Alza už ji zalistovala ve svém katalogu s cenou 9 690 Kč a předpokládanou dostupností od 10. listopadu. Lehká jako pírko, výkonná jako vlajková loď Chytré funkce pro lepší obraz Odolná konstrukce s vyměnitelnými čočkami Srovnání s modely X4 a X5 Pro koho je X4 Air určena? Lehká jako pírko, výkonná jako vlajková loď Insta360 X4 Air váží pouhých 165 gramů, což představuje výrazný pokles oproti standardnímu modelu X4 s hmotností 203 gramů. Nízká váha však neznamená kompromisy ve výbavě – kamera disponuje dvojicí 1/1,8″ senzorů, které jsou větší než 1/2″ čipy v modelu X4. To v praxi znamená o 134 % větší plochu pixelu při natáčení 8K videa, což se projeví lepší kvalitou obrazu zejména za denního světla. Novinka zvládá natáčet 360° video v rozlišení 8K při 30 snímcích za sekundu, případně 6K při 50 fps pro plynulejší záběry rychlé akce. V režimu jedné čočky pak nabízí 4K video při 60 fps s širokým úhlem záběru 170°. Zajímavostí je funkce InstaFrame Mode, která současně nahrává běžné ploché video připravené ke sdílení a zároveň plné 360° video pro pozdější editaci. Chytré funkce pro lepší obraz X4 Air přináší několik technologií pro zlepšení kvality záznamu. Funkce AdaptiveTone automaticky analyzuje světlo z obou čoček nezávisle a vyvažuje jas, barvy a kontrast napříč celým 360° obrazem. Režim Active HDR, nyní dostupný až do rozlišení 8K30fps, rozšiřuje dynamický rozsah pro zachování detailů ve světlech i stínech. Pro focení lidí nabízí kamera Portrait Mode, který automaticky detekuje obličeje a jemně upravuje pleťové tóny bez nutnosti postprodukce. Vylepšené algoritmy také zajišťují lepší výsledky při horších světelných podmínkách – večerní záběry z ulic nebo tržišť vycházejí čistší s menším šumem než u předchozího modelu. Odolná konstrukce s vyměnitelnými čočkami Jednou z největších předností X4 Air jsou vyměnitelné čočky, které převzala z profesionálního modelu X5. Pokud se čočka poškrábe nebo praskne, lze ji během několika sekund vyměnit za novou bez nutnosti posílat kameru do servisu. Samotné čočky mají navíc 2× vyšší odolnost proti pádům než u modelu X4 díky novému ultratvrdému optickému povlaku. Kamera je vodotěsná do hloubky 15 metrů bez dodatečného pouzdra, což je výrazné zlepšení oproti 10 metrům u X4. Vestavěný wind guard účinně potlačuje šum větru pro čistší zvuk, přičemž vylepšený algoritmus funguje i při vysokých rychlostech. Baterie s kapacitou 2 010 mAh vydrží až 88 minut nepřetržitého natáčení v 8K30fps. Srovnání s modely X4 a X5 Oproti standardnímu modelu X4 nabízí Air verze několik vylepšení při zachování nižší ceny. Kromě již zmíněné nižší hmotnosti (165g vs 203g) a větších senzorů disponuje také pokročilejšími funkcemi obrazového zpracování jako AdaptiveTone či Portrait Mode. Výhodou jsou vyměnitelné čočky a lepší vodotěsnost. Ve srovnání s vlajkovým modelem X5 je X4 Air lehčí (165g vs 200g), ale má menší senzory (1/1,8″ vs 1/1,28″). X5 nabízí navíc speciální režim PureVideo pro výjimečnou kvalitu při špatném osvětlení a delší výdrž baterie v úsporném režimu. Oba modely sdílejí vyměnitelné čočky a vestavěnou ochranu mikrofonu proti větru. Pro koho je X4 Air určena? Insta360 X4 Air cílí především na cestovatele, vloggery a běžné uživatele, kteří chtějí zachytit své zážitky v 360 stupních bez složitého nastavování. Nízká hmotnost a kompaktní rozměry z ní dělají ideálního společníka na výlety, rodinné akce či sportovní aktivity. Díky AI editačním nástrojům v mobilní aplikaci lze z 360° záběrů rychle vytvořit dynamická videa s hudbou a přechody. Kamera bude i v Česku dostupná ve dvou barevných variantách – Graphite Black s matným povrchem pro outdoorové nadšence a Arctic White pro ty, kdo preferují elegantnější světlý vzhled. Pořídili byste si tuto 360° kameru pro zachycení svých zážitků? Zdroje: Insta360 (1, 2, 3, 4) O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akční kamera Insta360