Společnost Infinix představila svůj první skládací telefon

Jedná se o véčko s displejem 6,7″ a robustním pantem

Cena a dostupnost bude oznámena později

Společnost Infinix představila svůj první skládací telefon. Jedná se o véčko, které snese srovnání i s nejpokročilejší konkurencí. Telefon má dva displeje. Ten vnější má rozlišení 1056 × 1066 px a úhlopříčku 3,64″ a je typu AMOLED. Ten vnitřní, ohebný, je pak s velikostí 6,7″ a rozlišením 2640 x 1080 px dominantním prvkem telefonu. Obnovovací frekvence obou displejů je 120 Hz.

Infinix slibuje, že jeho displej vydrží 400 000 ohnutí, přičemž je možné ho provozovat v širokém rozsahu pozic, a to od 30 do 150°. Lze ho tak dobře využít například k tvorbě videoobsahu, což už dobře znají majitelé konkurenčních véček.

Video a spolupráce s GoPro

Ostatně tvorba obsahu je to, v čem toto véčko má excelovat. Kromě schopnosti natáčet video v rozlišení 4K@30 z přední i zadní kamery je jeho specialitou spolupráce s kamerami GoPro. Integrace telefonu s GoPro zajišťuje jednoduchou obsluhu a bezproblémovou konektivitu se zařízeními GoPro prostřednictvím programu Works with GoPro. Infinix ZERO Flip tak nabízí režim GoPro, který uživatelům umožňuje přímo upravovat parametry zařízení GoPro. Telefon může také sloužit jako monitor, což umožňuje sledovat a upravovat záběry GoPro v reálném čase.

Hardware

Už jsme zmínili displej, pojďme se podívat na čipset. Základem je 8jádrový MediaTek Dimensity 8020 (6nm), kterému sekunduje 8 GB RAM a 512 GB úložiště. Baterie s kapacitou 4720 mAh se nabíjí výkonem 70 W. Hmotnost telefonu je 195 gramů. Konkurence to umí i trochu lépe. Co se odolnosti proti prachu a vodě týče, výrobce ji vůbec nezmiňuje, stejně jako bezdrátové nabíjení.

Specifikace Detaily Model Infinix ZERO Flip Displej (vnější) 3,64″ AMOLED, 1056 × 1066 px, 120 Hz Displej (vnitřní) 6,7″ AMOLED, 2640 × 1080 px, 120 Hz Odolnost displeje Vydrží 400 000 ohnutí, provozní úhel 30° – 150° Video 4K@30 z přední i zadní kamery Spolupráce s GoPro Program Works with GoPro, režim GoPro, možnost připojení jako monitor Čipset MediaTek Dimensity 8020 (6nm) Paměť RAM 8 GB Úložiště 512 GB Baterie 4720 mAh, rychlé nabíjení 70 W Hmotnost 195 g Odolnost proti prachu a vodě Nezmíněna Bezdrátové nabíjení Nezmíněno

Cena a dostupnost

Výrobce slíbil, že dodá informace o ceně během nejbližších týdnů. Dovolíme si odhadnout, že Infinix ZERO Flip bude levnější než ostatní véčka, protože se jedná o nováčka na trhu, který potřebuje teprve získat přízeň zákazníků.

Co říkáte na první ohebný telefon Infinix?

Zdroj: Infinix