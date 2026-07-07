Hodně muziky za málo peněz: Infinix Note Edge zlevnil na 4,5 tisíce, nabízí velmi dobrý čip a krásný displej Hlavní stránka Zprávičky Infinix Note Edge je stylový levný telefon s výrazně zaobleným 6,78" OLED displejem (1,5K, 120 Hz, jas až 4500 nitů), novým čipem Dimensity 7100 a baterií až 6500 mAh Na Alze ho teď koupíte za 4 490 Kč místo původních 6 990 Kč — ušetříte 2 500 Kč Na levný mobil nabízí nezvyklou výbavu: Android 16 z výroby, 3 velké aktualizace a 5 let záplat, IP65, notifikační LED na zádech a nastavitelné boční tlačítko Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 7.7.2026 12:00 Žádné komentáře 0 Infinix Note Edge 8/256 GB pořídíte na Alze za 4 490 Kč místo původních 6 990 Kč. Na to, co všechno telefon umí a jakou nabízí výbavu, je to nyní lákavá nabídka. Pojďme se podívat na to, pro koho může být vhodný. CHCI TELEFON V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete hezký, svižný telefon s dlouhou podporou za pět tisíc a líbí se vám zaoblený displej.⚠️ Zvažte, že druhý zadní foťák je jen do počtu, zaoblené hrany displeje nesednou každému a Infinix musí dodržet slíbené aktualizace.💡 Za 4 490 Kč je to jeden z nejzajímavěji vybavených levných telefonů — výbava i podpora sahají nad jeho cenu. Proč je tenhle telefon zajímavý Infinix má osvědčenou taktiku — do levného telefonu dá jednu až dvě věci, které jinde v dané ceně nenajdete, a rázem vyčnívá. U Note Edge je to výrazně zaoblený displej (odtud „Edge“), který dnes u drahých vlajek skoro vymizel, a hlavně softwarová podpora na úrovni dražších značek. Za původních 6 990 Kč to byl fajn telefon, za akční 4 490 Kč se z něj stává jeden z nejzajímavějších kousků pod pět tisíc. Sedne studentům, nenáročným uživatelům i každému, kdo chce levný, ale ne „levně vypadající“ mobil. Klíčové parametry vysvětlené lidsky Displej je 6,78″ OLED s 1,5K rozlišením a 120 Hz — ostrý, plynulý a s jasem až 4500 nitů v HDR ho přečtete i na přímém slunci, což u levných telefonů zdaleka není samozřejmost. Chrání ho Gorilla Glass 7i. O výkon se stará zbrusu nový Dimensity 7100 — a to je zásadní: zatímco konkurence v téhle ceně pořád cpe staré 4G čipy Helio, tady máte moderní 5G procesor s přes 800 000 body v AnTuTu, který svižně zvládne běžný provoz i hry. Baterie 6500 mAh vydrží podle jednoho majitele klidně tři dny, dobíjí se 45 W a výrobce slibuje 80 % kapacity i po 2000 cyklech. K tomu 256GB úložiště, JBL stereo repráky a IP65. KOUPIT ZA 4 490 KČ Praktická stránka a na co si dát pozor Telefon je příjemně tenký (7,2 mm) a lehký (185 g), zelená verze Silk Green má úpravu zad připomínající látku či kůži — vypadá dráž, než stojí. Potěší notifikační LED čtverec na zádech, jehož barvy si přiřadíte k aplikacím, a nastavitelné boční tlačítko (v základu spouští AI asistenta Folax). Buďme ale upřímní k háčkům. Hlavní 50Mpx foťák je slušný, ale druhý zadní snímač je k ničemu — je tam jen do počtu, nespoléhejte na něj. Zaoblený displej je efektní, ale ne každému sedí (náhodné dotyky hranou, hůř se lepí fólie a v případě pádu je náchylnější). Co říkají uživatelé Recenzí je zatím jen pár, ale hodnocení 5,0 z 5 a 100 % doporučení naznačuje spokojenost. Majitelé chválí přesně to, co dělá telefon zajímavým: svižnost, 45W nabíjení, výkon 810 000 v AnTuTu, 256GB úložiště, hezkou barvu a výdrž až tři dny. Oceňují i drobnosti jako kryt v balení. CHCI UŠETŘIT 2 500 KČ Kdy to smysl nedává Pokud vám jde hlavně o fotoaparát a čekáte univerzální sadu foťáků, tady dostanete jeden dobrý hlavní snímač a druhý do počtu — sáhněte po telefonu se skutečným ultraširokým objektivem. Stejně tak pokud nesnášíte zaoblené displeje a chcete plochý panel bez náhodných dotyků, tenhle model je přesně tím opakem. A kdo spoléhá výhradně na fyzickou SIM a eSIM řešit nechce, měl by si ověřit dostupnost. CHCI TENTO TELEFON Láká vás na levném telefonu stylový zaoblený displej a dlouhá podpora, nebo radši plochý panel a lepší sada foťáků? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Infinix slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025