Senzor na dveře a okna od české značky IMMAX stojí v akci jen 209 Kč. Je magnetický a má skvělé hodnocení

  • IMMAX NEO Smart magnetický senzor na dveře a okna je nyní na Alze za 209 Kč místo původních 349 Kč.
  • Senzor komunikuje přes standard ZigBee 3.0 a vyžaduje kompatibilní bránu pro správné fungování.
  • Uživatelé v recenzích chválí spolehlivost a kompatibilitu s různými systémy, ale upozorňují na kratší výdrž baterie.

Adam Kurfürst
12.2.2026 14:00
IMMAX NEO Smart magneticky senzor na dvere a okna na okne ai ilustrace

Stavíte si chytrou domácnost a hledáte cenově dostupný způsob, jak mít přehled o otevřených oknech či dveřích? Český výrobce IMMAX nabízí magnetický senzor, který vás upozorní na každé otevření přímo do telefonu. Na Alze je nyní k dispozici se slevou 40 % za pouhých 209 Kč, přičemž běžná cena činí 349 Kč.

Co senzor nabízí?

IMMAX NEO Smart magnetický senzor se skládá ze dvou částí – hlavního těla s elektronikou a magnetu, které umístíte na rám a křídlo okna či dveří. Jakmile dojde k jejich oddálení (tedy otevření), senzor odešle notifikaci do aplikace Immax NEO PRO ve vašem telefonu. Dosah signálu činí až 30 metrů v otevřeném prostoru.

IMMAX NEO Smart senzor na okna a dvere render

Zařízení napájí knoflíková baterie CR2032, jejíž výdrž výrobce udává na 2 roky. V praxi však záleží na tom, jak často okno či dveře otevíráte – k tomu se dostaneme v sekci s recenzemi. Senzor disponuje také funkcí tamper, která vás upozorní při pokusu o jeho sejmutí.

Pozor na nutnost brány

Důležité upozornění pro případné zájemce: senzor nefunguje samostatně. Komunikuje přes bezdrátový standard ZigBee 3.0, takže potřebujete kompatibilní bránu (hub/bridge). Ideální volbou je IMMAX NEO BRIDGE PRO Smart Zigbee 3.0, ale senzor funguje i s huby od IKEA, Samsung SmartThings, Philips Hue nebo s open-source řešeními jako Home Assistant či zigbee2mqtt.

Pokud už máte některý z těchto systémů doma, senzor do něj jednoduše přidáte. Bez brány vám ale k ničemu nebude – toto je třeba mít na paměti před nákupem.

Kompatibilita s hlasovými asistenty

Senzor lze integrovat do širšího ekosystému chytré domácnosti. Podporuje Amazon Alexa, Google Assistant i Apple Siri zkratky. Díky tomu můžete například nastavit automatizaci, která při otevření okna vypne vytápění v místnosti nebo rozsvítí světlo ve spíži.

Co říkají uživatelé

Senzor má na Alze hodnocení 4,9 z 5 hvězdiček od 38 zákazníků, přičemž 95 % z nich produkt doporučuje. Mezi nejčastější pochvaly patří spolehlivost, snadné párování a kompatibilita s různými systémy včetně Home Assistant a Tesla HUB.

Uživatelé oceňují také kompaktní design, díky kterému se senzor vejde i do vsazených zárubní. Praktická je i konstrukce – pro výměnu baterie stačí odsunout zadní kryt, aniž byste museli odlepovat celý senzor.

IMMAX NEO Smart senzor na okna a dvere

Negativní ohlasy se týkají především výdrže baterie. Zatímco výrobce uvádí až 2 roky, někteří uživatelé reportují výrazně kratší životnost – zejména při častém otevírání (denně) může být nutné baterii měnit i každé 2–3 měsíce. Jeden recenzent doporučuje pro často používaná okna raději senzory s AA bateriemi.

Pro koho je senzor vhodný

IMMAX NEO Smart magnetický senzor se hodí pro ty, kdo už mají nebo plánují ZigBee bránu a chtějí levně rozšířit zabezpečení domácnosti. Za 209 Kč jde o jeden z nejdostupnějších senzorů na trhu. Ideální je pro okna a dveře, které neotevíráte příliš často – například sklep, garáž nebo ložnici.

Pokud hledáte řešení pro vstupní dveře nebo okno, které otevíráte několikrát denně, připravte se na častější výměnu baterie, případně zvažte senzor s větším zdrojem energie.

Používáte doma magnetické senzory na okna nebo dveře?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

