Chytrá žárovka za 159 Kč: Tenhle model IMMAX umí Wi-Fi a Bluetooth, Češi jej dobře hodnotí

Chytrá žárovka IMMAX NEO LITE E27 11W je nyní na Alze za 159 Kč místo původních 199 Kč
Žárovka nabízí nastavitelnou barevnou teplotu 2700–6500K a RGB barvy s ovládáním přes Wi-Fi
Uživatelé chválí bílé světlo a snadné ovládání, kritizují však nízkou intenzitu barevných režimů

Adam Kurfürst
Publikováno: 8.2.2026 06:00

Budování chytré domácnosti nemusí stát majlant. Důkazem je aktuální akce na Alze, kde nyní pořídíte chytrou žárovku IMMAX NEO LITE s paticí E27 a příkonem 11W za pouhých 159 Kč. Stačí při nákupu zadat slevový kód ALZADNY20 a ušetříte 40 Kč oproti běžné ceně 199 Kč. Za tuto částku získáte plnohodnotnou Wi-Fi žárovku s podporou hlasových asistentů a mobilním ovládáním.

Co žárovka nabízí
Hlasové ovládání a integrace
Co říkají uživatelé v recenzích
Pro koho je žárovka vhodná

Co žárovka nabízí

IMMAX NEO LITE disponuje světelným tokem 1055 lumenů. Barevná teplota je nastavitelná v rozsahu 2700K až 6500K, takže si můžete vybrat mezi teplou bílou pro večerní relaxaci a studenou bílou pro soustředěnou práci. Nechybí ani RGB režim pro barevné osvětlení, byť ten má své limity – více o tom v sekci s recenzemi.

Žárovka komunikuje přes Wi-Fi 2,4 GHz a pro ovládání slouží aplikace Immax NEO PRO dostupná v češtině. Podporuje také platformu Tuya, takže ji můžete přidat do aplikací Smart Life nebo Lidl Home. Výrobce udává životnost 25 000 hodin a průměr žárovky činí 6 cm.

Hlasové ovládání a integrace

Jednou z hlavních předností je široká kompatibilita s ekosystémy chytré domácnosti. Žárovku ovládnete prostřednictvím Google Assistant, Amazon Alexa nebo zkratek Apple Siri. Díky podpoře platformy Tuya ji integrujete prakticky do libovolného systému včetně Samsung SmartThings. Nepotřebujete žádnou centrální bránu – žárovka se připojuje přímo k vaší Wi-Fi síti.

CHCI ŽÁROVKU IMMAX V AKCI

Co říkají uživatelé v recenzích

Žárovka má na Alze hodnocení 4,5 z 5 hvězdiček od 132 zákazníků, přičemž 85 % kupujících ji doporučuje. Prodalo se jí už přes 5 000 kusů a reklamovanost činí pouhých 1,89 %. Pojďme se ale podívat na konkrétnější zpětnou vazbu.

Co uživatelé chválí:

Jednoznačně nejvíce pochval sbírá kvalita bílého světla. Uživatelé oceňují, že při nastavení teplé či studené bílé žárovka skutečně svítí deklarovaných 1055 lumenů a místnost spolehlivě osvětlí. Párování s aplikací většina hodnotí jako jednoduché a intuitivní. Kladně je hodnocena také nízká cena a kompatibilita s různými systémy chytré domácnosti.

Co uživatelé kritizují:

Nejčastější výtkou je nízká intenzita RGB barev. Zatímco bílé světlo svítí na plný výkon, barevné režimy jsou výrazně slabší – podle některých recenzí odpovídají zhruba 200 lumenům. Barvy tak poslouží spíše pro atmosférické nasvícení než pro praktické osvětlení. Několik uživatelů také zmiňuje občasné výpadky WiFi spojení, kdy je nutné žárovku resetovat vypínačem.

Pro koho je žárovka vhodná

IMMAX NEO LITE za 159 Kč je rozumnou volbou pro ty, kteří chtějí vyzkoušet chytré osvětlení bez velké investice. Bílé světlo funguje spolehlivě a ovládání přes aplikaci či hlasem je pohodlné. Pokud ale očekáváte opravdu výrazné barevné osvětlení pro párty nebo herní místnost, budete pravděpodobně zklamáni – RGB režim je na tomto modelu spíše doplňkovou funkcí.

KOUPIT CHYTROU ŽÁROVKU

Máte zkušenosti s chytrými žárovkami IMMAX?