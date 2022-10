Společnost Google se rozhodla po několika letech oživit design ikon svých aplikací Telefon, Zprávy a Kontakty. Všechny ikony si drží minimalistický vzhled a více korespondují s jazykem Material You, který americký gigant už druhým rokem tolik propaguje.

Google tlačí Material You do dalších ikon

Největší změnou prošla ikona aplikací Zprávy, zbylé dvě jsou celkem podobné až na to, že mají bílé pozadí. Google ve všech případech vsadil na několik odstínů modré barvy, aby bylo jasně poznat, že patří aplikace do stejné rodiny.

Na druhou stranu by lidé, kteří mají jednoduchou světle modrou tapetu mohli mít problém s jejich viditelností. To ale ukáže až čas. S aktualizací má firma začít brzy a u všech uživatelů by se měly objevit během několika následujících týdnů.

