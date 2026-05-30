Nejpodivnější smartphone letošního roku míří do Česka. Nabízí divný tvar a také "internet zdarma" Hlavní stránka Zprávičky iKKO MindOne Pro míří na český trh — na Alzu dorazí v červnu za 12 999 Kč Tělo o velikosti platební karty, dva operační systémy přepínané tlačítkem a výklopný 50Mpx Sony fotoaparát Kampaň vybrala přes 31 milionů korun, AI funkce zvládají češtinu — recenze ze zahraničí ale řeší pár výhrad Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 30.5.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Když si dnes vyložíte na stůl deset chytrých telefonů, rozeznáte je leda podle loga. iKKO MindOne Pro je výjimkou — kompaktní zařízení s čtvercovým tělem, výklopným fotoaparátem a vlastním AI systémem se k mainstreamu otáčí zády. A teď i k českým zákazníkům: na Alze se objeví v červnu za 12 999 Kč. Telefon s jediným výklopným foťákem Dva operační systémy a internet zdarma — s hvězdičkou Co bude bolet Telefon vzešel z crowdfundingové kampaně, která posbírala v přepočtu přes 31 milionů korun, a uvedení na český trh tomu odpovídá. iKKO si svůj produkt vede jako kontrast ke všemu, na co jsme u Androidu zvyklí — místo závodu o úhlopříčku se snaží vejít do dlaně i do nejmenší kapsy. Telefon s jediným výklopným foťákem Rozměry mluví za vše: 86 × 72 × 8,9 mm a 136 gramů. Tělo má kovový rám, skleněná záda a čtečku otisků v bočním tlačítku. Vepředu je 4,02″ AMOLED displej s rozlišením 1240 × 1080 px, frekvencí 90 Hz a safírovým sklem tvrdosti 9H — to je u smartphonů opravdu vzácnost. Safír odolá škrábancům líp než klasické tvrzené sklo, na druhou stranu je křehčí při nárazu, takže pádům se vyhýbejte tak jako tak. Místo dvou foťáků si iKKO vystačí s jedním. Výklopný 50Mpx snímač Sony s velikostí 1/1,56″, světelností f/1,88 a optickou stabilizací se otáčí o 180 stupňů a zamyká se v libovolném úhlu. Fotíte krajinu nebo natáčíte vlog? Stejný objektiv, žádný kvalitativní rozdíl mezi předním a zadním záběrem. Koncept zajímavý, výsledek podle prvních zahraničních recenzí ale jen průměrný — mechanismus je nápaditější než fotografie samotné. Dva operační systémy a internet zdarma — s hvězdičkou Nejzajímavější je software. MindOne Pro běží paralelně na dvou operačních systémech: klasickém Androidu 15 se službami Google a vlastním iKKO AI OS, který je optimalizovaný pro ovládání jednou rukou a soustředění na AI úlohy. Mezi systémy přepnete fyzickým tlačítkem, vybrané aplikace lze přenášet mezi nimi. AI funkce mluví česky a zvládají přepis hovorů, shrnutí schůzek, simultánní překlad i diktování poznámek — bez příplatků a bez sběru osobních dat, jak iKKO slibuje. Marketingově nejvíc rezonuje slogan o bezplatném internetu po celém světě. Tady je ale potřeba si dát pozor. Vestavěná služba NovaLink skutečně funguje hned po zapnutí v 60 zemích včetně Česka, jenže pokrývá pouze AI funkce, ne plnohodnotné surfování po webu nebo streamování. Pro to si připlatíte přes vestavěnou vSIM (datový tarif ve 140 zemích) nebo použijete klasickou nano SIM, slot je k dispozici. Nápad je sympatický, kompletní náhradou běžného tarifu to ale není. Co bude bolet Pod kapotou pracuje osmijádrový MediaTek MT8781 (tedy Helio G99) s 8 GB RAM a 256GB úložištěm. Na běžné použití to stačí, na výpočetně náročné AI úlohy v reálném čase už hraničně — zahraniční recenzent popisuje znatelné lagy hlavně při práci s AI, kde by člověk od konceptu telefonu čekal nejhladší zážitek. Baterie má kapacitu pouhých 2 200 mAh a podle prvních testů se v intenzivním provozu vybíjí rychleji než průměr, nabíjení zvládá 18 W. Slabší jsou prý také reproduktory, a kvůli vystupujícímu fotomodulu se telefon na stole trochu kýve. Příjemně překvapí příslib aktualizací — výrobce slibuje tři velké updaty Androidu a pět let bezpečnostních záplat, což u telefonu z crowdfundingu rozhodně není samozřejmost. Otázkou zůstává, jak ten závazek dotáhne malá značka oproti zavedeným hráčům. Jako bonus si lze dokoupit Snap-in Case s fyzickou QWERTY klávesnicí, Hi-Fi DAC od Cirrus Logic, 3,5mm jackem a přídavnou baterkou 500 mAh — kombinace, která z telefonu udělá podivně okouzlující mašinku. MindOne Pro není telefon pro každého a iKKO to ani nepředstírá. Je to alternativa pro lidi, které unavují čtyřúhelníky 6,7 palců a kteří se chtějí v davu odlišit — a nevadí jim, že za originalitu zaplatí kompromisem ve výkonu, fotoaparátu i výdrži. Za 12 999 Kč jde o cenu, kterou by zavedená značka chtěla za standardní střední třídu. Tady ovšem rozhodně nedostanete nic standardního. iKKO MindOne Pro na Alze Vyměnili byste klasický velký telefon za experimentální karťák s AI funkcemi? Zdroj: Alza.cz O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Česko slevy Mohlo by vás zajímat Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024