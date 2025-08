iKKO Mind One Pro: prazvláštní smartphone dobývá Kickstarter, čím si zákazníky získal?

iKKO Mind One Pro je na první pohled skutečně netradiční smartphone. Možná ale právě proto slaví v těchto dnech úspěch v kampani na Kickstarteru. V té si v době psaní tohoto článku připisuje takřka 800 tisíc dolarů a to je samotná kampaň teprve ve třetině. Co za tímto úspěchem stojí?

iKKO Mind One Pro na první pohled zaujme designem

Novinka na první pohled upoutá svými rozměry a celkovým designem. Malá, takřka čtvercová, krabička má rozměry pouze 86 x 72 x 8,9 mm a hmotnost 132 gramů. Přitom je rám telefonu vyroben z hliníku a displej kryje safírové sklo, takže v těchto ohledech se nijak nešetřilo. Použitý AMOLED displej má pak úhlopříčku 4,02″ a rozlišení 1240 x 1080 px. Bohužel si však panel musí vystačit s 60Hz obnovovací frekvencí a patrně za tím nebude pouze snaha ušetřit náklady ale také baterii. Ta má totiž kapacitu pouze 2 200 mAh. Snahou šetřit energii pak výrobce odůvodňuje také nasazení staršího a méně výkonného 4G čipsetu Mediatek Helio G99. Tomu sekunduje 8 GB RAM a 256GB úložiště.

Velikost a tvar zde však nejsou to jediné zvláštní. Stačí se podívat na záda a spatříte modul jediného fotoaparátu na otočné konstrukci podobné té, jakou před časem používal u svých smartphonů například Asus. Jen v tomto případě se výrobce zřejmě ani nesnažil modul nějak elegantně zapracovat do konstrukce telefonu. Uvnitř výrazného tubusu se pak ukrývá 50MPx snímač Sony o velikosti 1/1.56″ s optickou stabilizací a f/1.88 objektivem. Z další výbavy pak stojí za zmínku hlasité stereo reproduktory nebo čtečka otisků ukrytá v tlačítku napájení.

Celosvětové pokrytí s pomocí vSIM?

iKKO Mind One Pro v kampani rozhodně zaujalo i frází o bezplatném „AI internetu“. V rámci nákupu Pro modelu totiž dostanete bezplatné internetové připojení pro používání různých předinstalovaných AI nástrojů. V tuto chvíli by služba měla zahrnovat AI překlad v různých aplikací včetně živého přepisu, vytváření poznámek nebo klasického AI asistenta s možností vyhledávání na základě fotky. Tyto služby jsou pak podporovány v 60 zemích, mezi kterými nechybí ani Česká Republika – kompletní seznam si můžete prohlédnout níže.

Je třeba pak zdůraznit, že se nejedná o klasické internetové připojení pro všechny aplikace a procházení webu. K tomu můžete použít buď běžnou nano-SIM, nebo předinstalovanou virtuální SIM. Konkrétní ceny internetového připojení přes tuto službu sice výrobce nezmiňuje, údajně by však měly ceny odpovídat běžným cenám lokálních poskytovatelů mobilního internetu. Toto, výhradně internetové, pokrytí by pak mělo být dostupné ve 120 zemích – opět včetně ČR. Opomenout nemohu ani systém. Tím je zde Android 15, avšak výrobce se velmi chlubí také vlastním AI OS. Ten však spíše než druhý plnohodnotný systém působí jako aplikace překrývající na pozadí stále běžící Android.

Tenhle QWERTY obal si získá nejednoho příznivce!

Jedna z věcí, která mě na iKKO Mind One Pro zaujala nejvíce je bezesporu dokoupitelné pouzdro s QWERTY klávesnicí, DA převodníkem a 500 mAh baterií. Nejen, že tak příznivci fyzických kláves získají jednu z mála možností, jak se vyhnout softwarové klávesnici. Magneticky přichycené pouzdro slouží jako maličká powerbanka. Sice bych byl rád za alespoň dvojnásobnou kapacitu, avšak vzhledem k velmi malé baterii v telefonu se hodí každá mAh. Svůj původ v audio branži pak výrobce využil k osazení DA převodníku Cirrus Logic CS43198 spolu s 3,5mm jackem.

A kolik si výrobce za tento netypický smartphone účtuje? V době psaní článku zbývají v Kickstarterové kampani poslední kusy se 130$ zvýhodněním za 369 $ čili v přepočtu přibližně 7 950 Kč. Poté se bude prodávat se 70$ zvýhodněním za 429 $ a maloobchodní cena mimo kampaň by měla činit 499 $ – čili přibližně 9 300 a následně 10 800 Kč. Zmíněné pouzdro pak vyjde na dalších 79 $ / 1 700 Kč. Dorazit by měl také model bez „Pro“ označení. Ten má postrádat safírové sklo přes displej a předplacený AI internet. Zde však cena není známa.

Zaujal vás smartphone iKKO Mind One Pro?