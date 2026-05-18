Praktické chytré světlo z IKEA zlevnilo pod dvě stovky. K čemu je dobré?

Adam Kurfürst Publikováno: 18.5.2026 06:00

Osvětlení vrchu skříně nebo prosklené knihovny patří mezi ty drobnosti, na které si vzpomenete obvykle až ve chvíli, kdy v rohu pokoje hledáte oblíbenou knihu nebo dekoraci. IKEA má v katalogu svítidlo, které tenhle problém řeší – a od začátku měsíce je navíc levnější. Chytrá lampička YTBERG se po nedávném snížení ceny dostala pod symbolickou hranici dvou stovek. Dvoustovku už nestojí, slevu potvrzuje i Hlídač Shopů Tenká, ohebná a propojitelná s mobilem Dvoustovku už nestojí, slevu potvrzuje i Hlídač Shopů Na webu IKEA se lampička YTBERG aktuálně prodává za 199 Kč, přičemž původní cenovka činila 229 Kč. Sleva ve výši zhruba 13 % není sama o sobě nijak ohromující, ale díky tomu, že se lampička dostala pod hranici dvou stovek, působí o poznání atraktivněji. Akce platí od 5. května 2026 a vztahuje se na bílou i černou variantu. Slevu potvrzuje i portál Hlídač shopů. Tenká, ohebná a propojitelná s mobilem YTBERG je navržená tak, aby se vešla i do míst, kam se klasická lampa nevejde – například mezi vrch šatní skříně a strop. Štíhlé rameno lze ohnout o 180° a samotné stínidlo naklonit o dalších 90°, takže světlo nasměrujete přesně tam, kam potřebujete. Posuvný držák navíc umožňuje s lampičkou pohybovat do stran a montáž zvládnete buď klasicky šrouby, nebo oboustrannou lepicí páskou na sklo či kov. Z hlediska chytrých funkcí je YTBERG plnohodnotnou součástí platformy IKEA Home smart. Po připojení k hubu DIRIGERA a aplikaci ji lze ovládat z mobilu, bezdrátově stmívat nebo zapojit do automatizací společně s dalšími chytrými výrobky švédského řetězce. K plnému využití je ale potřeba dokoupit LED trafo (ANSLUTA, nebo TRÅDFRI pro stmívání) a případně dálkové ovládání – ty IKEA prodává zvlášť. Lampička má vestavěnou LED s životností okolo 25 000 hodin, což při tříhodinovém denním svícení odpovídá zhruba dvaceti letům provozu. Hodnocení na webu IKEA je zatím velmi solidní (4,9 z 5), byť z relativně malého počtu recenzí. Pro koho má smysl? Pokud už chytrou domácnost od IKEA budujete a sháníte decentní svícení nad skříň, knihovnu nebo pracovní deku, je YTBERG za 199 Kč rozumná volba. Kdo ale chytrou infrastrukturu od IKEA nemá, musí počítat s tím, že za nutné příslušenství dá několikanásobek ceny samotného svítidla – a v takovém případě se vyplatí spíš sáhnout po jednodušší bateriové alternativě typu KÖLVATTEN. Pořídili byste si chytrou lampičku do skříně, nebo vám stačí klasická?

Zdroj: IKEA

O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi