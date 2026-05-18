TOPlist

Praktické chytré světlo z IKEA zlevnilo pod dvě stovky. K čemu je dobré?

  • IKEA zlevnila chytrou lampičku YTBERG z 229 Kč na 199 Kč
  • Slevu o 13 % potvrzuje na produktové stránce i nezávislý srovnávač Hlídač Shopů
  • Lampička podporuje bezdrátové stmívání a zapojení do ekosystému IKEA Home smart

Sdílejte:
Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
18.5.2026 06:00
Ikona komentáře 0
IKEA YTBERG na skrince ai ilustrace

Osvětlení vrchu skříně nebo prosklené knihovny patří mezi ty drobnosti, na které si vzpomenete obvykle až ve chvíli, kdy v rohu pokoje hledáte oblíbenou knihu nebo dekoraci. IKEA má v katalogu svítidlo, které tenhle problém řeší – a od začátku měsíce je navíc levnější. Chytrá lampička YTBERG se po nedávném snížení ceny dostala pod symbolickou hranici dvou stovek.

Dvoustovku už nestojí, slevu potvrzuje i Hlídač Shopů

Na webu IKEA se lampička YTBERG aktuálně prodává za 199 Kč, přičemž původní cenovka činila 229 Kč. Sleva ve výši zhruba 13 % není sama o sobě nijak ohromující, ale díky tomu, že se lampička dostala pod hranici dvou stovek, působí o poznání atraktivněji. Akce platí od 5. května 2026 a vztahuje se na bílou i černou variantu. Slevu potvrzuje i portál Hlídač shopů.

Tenká, ohebná a propojitelná s mobilem

YTBERG je navržená tak, aby se vešla i do míst, kam se klasická lampa nevejde – například mezi vrch šatní skříně a strop. Štíhlé rameno lze ohnout o 180° a samotné stínidlo naklonit o dalších 90°, takže světlo nasměrujete přesně tam, kam potřebujete. Posuvný držák navíc umožňuje s lampičkou pohybovat do stran a montáž zvládnete buď klasicky šrouby, nebo oboustrannou lepicí páskou na sklo či kov.

Z hlediska chytrých funkcí je YTBERG plnohodnotnou součástí platformy IKEA Home smart. Po připojení k hubu DIRIGERA a aplikaci ji lze ovládat z mobilu, bezdrátově stmívat nebo zapojit do automatizací společně s dalšími chytrými výrobky švédského řetězce. K plnému využití je ale potřeba dokoupit LED trafo (ANSLUTA, nebo TRÅDFRI pro stmívání) a případně dálkové ovládání – ty IKEA prodává zvlášť.

IKEA YTBERG osvetleni skrinky s nadobim

Lampička má vestavěnou LED s životností okolo 25 000 hodin, což při tříhodinovém denním svícení odpovídá zhruba dvaceti letům provozu. Hodnocení na webu IKEA je zatím velmi solidní (4,9 z 5), byť z relativně malého počtu recenzí.

Pro koho má smysl? Pokud už chytrou domácnost od IKEA budujete a sháníte decentní svícení nad skříň, knihovnu nebo pracovní deku, je YTBERG za 199 Kč rozumná volba. Kdo ale chytrou infrastrukturu od IKEA nemá, musí počítat s tím, že za nutné příslušenství dá několikanásobek ceny samotného svítidla – a v takovém případě se vyplatí spíš sáhnout po jednodušší bateriové alternativě typu KÖLVATTEN.

Pořídili byste si chytrou lampičku do skříně, nebo vám stačí klasická?

Zdroj: IKEA

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Lidl chytré zásuvky

Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku

Jana Skálová
8.1.2025
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G s květy v pozadí

Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček?

Adam Kurfürst
28.12.2024
LIDL dekorativní LED osvětlení ZigBee 3.0

Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější

Adam Kurfürst
3.1.2025
Chytrý zámek TP-LInk Tapo DL130 PalmKey

TP-Link ukázal parádní chytrý zámek. Odemknete ho skenem dlaně a možná přijde i do Česka

Adam Kurfürst
8.1.2025
Xiaomi Black Friday

Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky

Adam Kurfürst
30.10.2024
klimatizace silvercrest lidl akce sleva

Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem

Jakub Kárník
10.7.2024