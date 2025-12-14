TOPlist

IKEA ukázala netradiční bezdrátovou nabíječku. Vypadá jako kobliha a podporuje Qi2

  • IKEA uvedla na trh bezdrátovou nabíječku VÄSTMÄRKE s certifikací Qi2 za pouhých 99 švédských korun
  • Nabíječka ve tvaru koblihy ukrývá kabel uvnitř těla a zároveň slouží jako držák telefonu
  • Díky magnetickému uchycení funguje s MagSafe i novým standardem PixelSnap od Googlu

Adam Kurfürst
14.12.2025 22:00
IKEA VASTMARKE bezdratova nabijecka na iphonu

Švédský nábytkářský gigant IKEA rozšířil svou nabídku elektroniky o netradiční bezdrátovou nabíječku. Model VÄSTMÄRKE na první pohled zaujme neobvyklým designem připomínajícím koblihu, který však není jen estetickou záležitostí. Silikonové tělo v zářivě červené barvě totiž ukrývá dvě praktické funkce, které z nabíječky dělají zajímavého společníka na cesty.

Kobliha s překvapením uvnitř

Horní část nabíječky VÄSTMÄRKE lze vyklopit a proměnit ji tak v praktický grip pro držení telefonu. Funguje podobně jako před lety velmi populární doplněk PopSocket – prsty obejmete spoj mezi dvěma polovinami nabíječky a telefon pak pohodlně držíte jednou rukou. Při nabíjení je tedy možné zařízení využívat bez nutnosti pokládat ho na stůl.

IKEA VASTMARKE grip ilustrace

Tohle by samozřejmě nebylo možné bez podpory standardu Qi 2.0 s magnetickým uchycením. Nabíječka je tak ideální pro majitele iPhonů od Applu, které využívají MagSafe, anebo novinek řady Pixel 10 od Googlu. Zkraje následujícího roku se přidají také vlajkové lodě Samsungu řady Galaxy S26. Co se pak týče nabíjecích protokolů, novinka zvládá Power Delivery 3.0 a Quick Charge 2.0.

Druhá skrytá funkce souvisí s přiloženým 120cm USB-C kabelem. Ten se dá navinout dovnitř těla nabíječky kolem středové části a následně překrýt horním dílem. Kabel tak zůstane úhledně schovaný a nezamotá se v batohu či kabelce. Pro uživatele, kteří nabíječku často přenášejí, může jít o vítanou vychytávku.

IKEA VASTMARKE zaber na konec kabelu

Cena a dostupnost

VÄSTMÄRKE se ve Švédsku prodává za 99 švédských korun, což v přepočtu odpovídá přibližně 220 Kč. Nabíječka je zatím dostupná pouze v červené barvě, přičemž není jasné, zda v budoucnu přibydou další odstíny.

IKEA VASTMARKE telefon na nocnim stolku
IKEA VASTMARKE telefon na stole

Zda IKEA přinese nabíječku VÄSTMÄRKE i do našich končin, dosud potvrzeno nebylo. Na tuzemském e-shopu švédského řetězce se produkt v době psaní článku nenacházel.

Zaujala vás nabíječka od IKEA svým netradičním designem?

Zdroje: IKEA, Android Headlines

